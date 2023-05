Bussolengo: Domenica visita guidata al chiostro di San Francesco con l’Associazione BAC

Proseguono anche in questo mese le visite guidate alla scoperta dei tesori presenti sul nostro territorio organizzate dall’associazione “BAC Bussolengo Arte Cultura”.

Domenica 21 maggio è la volta della visita guidata al bellissimo chiostro di San Francesco, annesso al Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso dei Padri Redentoristi a Bussolengo.

La visita si tiene alle ore 15, con ingresso in via Ospedale 6, entrata dal cancello Alpini/Guardia Medica. L’incontro è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a associazionebac@gmail.com.