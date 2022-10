Bussolengo, dal 6 al 9 ottobre in piazza dello Zodiaco la rassegna Tipiko Marchigiano Street Food

Piazza dello Zodiaco a Bussolengo sarà palcoscenico nei giorni da giovedì 6 a domenica 9 ottobre della manifestazione Tipiko Marchigiano, un format, un veicolo di promozione culturale, turistica ed enogastronomica della Regione Marche.

“Un percorso sensoriale, attraverso il gusto e la cultura dell’unica regione d’Italia al plurale” afferma il presidente dell’associazione Leopotter Action Etica Street, Cinzia Veneziano, promotrice dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Bussolengo.

“Ci fa piacere ospitare per la prima volta in Veneto un evento come questo – sottolinea il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi – un’occasione conviviale e di svago che accoglierà i cittadini e visitatori nel primo weekend di ottobre, anche in un’ottica di scambio tra territori. Il bilancio degli eventi estivi di quest’anno è decisamente positivo in termini di partecipazione e successo delle iniziative proposte e anche l’autunno a Bussolengo non sarà da meno, con tanti appuntamenti interessanti”.

“Questa rassegna – aggiunge l’assessore alla promozione del territorio e alle manifestazioni Massimo Girelli – è per la nostra regione una novità assoluta in grado di stimolare curiosità e interesse da parte dei turisti, ma anche degli abitanti della zona. Come amministrazione abbiamo dato disponibilità ad ospitarla con l’obiettivo di supportare da una parte il territorio e le attività commerciali ampliando le occasioni di visibilità e dall’altra i nostri cittadini e tutti coloro che vorranno venire a Bussolengo. La scelta di piazza dello Zodiaco come location rientra nell’ottica di coinvolgere negli eventi le tante piazze e i tanti luoghi che abbiamo sul territorio”.

E cosa si potrà degustare? La crescia, che è un’antica ricetta tipica della regione Marche. È simile alla piadina romagnola, con la differenza che l’impasto prevede le uova ed è insaporito, oltre al sale, con un pizzico di pepe. Può essere farcita con i tipici salumi o sostituita al pane. La grigliata mista marchigiana di carne alla brace a km0 (spiedino, salsiccia, costine di maiale, galletto e filetto di maiale, hamburger. I vincisgrassi, lasagne tipiche. E molto altro. Non mancheranno le birre artigianali e il vino a km 0.

Il programma prevede l’apertura degli stand giovedì 6 ottobre alle 18. Tutti gli altri giorni apertura è prevista dalle 11 alle 24 con orario continuato. Ingresso libero.