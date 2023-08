Bussolengo, cabine telefoniche in rimozione fra i ricordi di un’epoca che non c’è più

Su autorizzazione di Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), è iniziata in Veneto la dismissione delle cabine telefoniche. Questo perché negli ultimi anni il loro utilizzo è drasticamente diminuito, e questo anche a seguito della capillare diffusione della telefonia mobile, per cui ormai ciascuno di noi non esce di casa senza un cellulare in tasca.

Per molti giovani, i telefoni pubblici rientrano fra i reperti storici di un’epoca di cui hanno solo sentito parlare, per chi invece ha vissuto il tempo delle telefonate a tessera o a monete la notizia non può che suscitare, oltre alle inevitabili riflessioni sul tempo che passa, anche qualche ricordo nostalgico.

La telefonata serale a un amore lontano, con l’ansia che potesse cadere la linea prima che i due innamorati si fossero accordati su chi dovesse mettere giù per primo. La confidenza all’amica del cuore, nello spazio riservato della cabina, lontano da dalle orecchie indiscrete a cui si era invece abituati fra le pareti di casa. Il saluto ai familiari dai luoghi di vacanza, sempre piuttosto veloce per non far aspettare troppo le altre persone in fila per la cornetta.

Molti bussolenghesi si saranno trovati a condividere ricordi come questi quando avranno visto, nelle scorse settimane, apparire sulla cabina telefonica di via Borghetto, in pieno centro paese, l’avviso della Tim che ne comunicava la dismissione dal 6 agosto 2023. Al momento la postazione c’è ancora, ma tutto lascia intendere che abbia i giorni contati. E lo stesso destino, come risulta da una rapida consultazione proprio del sito della Tim, è stato riservato alle cabine di via Verona, via San Rocco, e largo Sandro Pertini.

In tutta la regione, le cabine telefoniche stanno sparendo da strade e piazze, mentre verrà ancora assicurata la presenza dei telefoni pubblici in ospedali, caserme e carceri e rifugi alpini. Negli anni erano diventate un elemento di arredo urbano che veniva dato per scontato, ma molto raramente capitava di vedere qualcuno utilizzarle. A maggior ragione dopo la loro dismissione, il racconto del loro utilizzo è destinato a diventare storia.