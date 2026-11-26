I primi freddi autunnali non frenano Bussolengo, che si riconferma teatro di apprezzabili momenti culturali: nel mese di novembre, presso la sala Civica E. Bonizzato della Biblioteca Luigi Motta, si è tenuta la rassegna “Autori in Biblioteca”. I quattro incontri con il pubblico, molto attesi e partecipati, sono stati promossi dal Comune di Bussolengo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la libreria Terradimezzo.

Il 18 novembre, Andrea Molesini ha presentato la sua ultima fatica per i tipi di Sellerio, “La macina della risacca”, e ha letto alcuni brani scelti. Classe 1954, veneto, ha insegnato Letterature comparate presso l’Università di Padova. Ha scritto romanzi (anche per ragazzi), poesie e saggi, e ha vinto numerosi premi (tra cui l’Andersen nel 1990 e il Campiello nel 2011). Nel 2022 a Venezia ha fondato la casa editrice Molesini Editore.

IL LIBRO. Negli anni Settanta, in un ospedale del Lido di Venezia, Aurelio — chiamato “babbo Rolli” — sta per morire. Ex ufficiale del Genio della Regia Marina e progettista navale, ripercorre il proprio passato col figlio ventenne Andrea, superando distanze, silenzi e incomprensioni. Il cuore del racconto è la rocambolesca fuga dopo l’8 settembre, nei turbolenti venti mesi dell’occupazione nazista (da settembre 1943 a maggio 1945).

L’autore si muove sapientemente su due piani temporali (gli anni ‘40 e gli anni ’70), alternando epoche e prospettive. La trama intreccia vicende individuali e grandi trasformazioni collettive, tra autobiografia, ricostruzione storica e dubbi universali sull’esistenza. A ogni capitolo si avverte una tensione costante: il rapporto tra padre e figlio, protagonisti di un conflitto antico e inevitabile. Dalle pagine emergono lo scontro generazionale, il passaggio di consegne e il percorso accidentato dall’adolescenza all’età adulta.

Ad allentare quella tensione e a riannodare i fili del tessuto familiare, un gioco di narrazioni e ascolto tra i due, tra ciò che viene detto e ciò che resta sospeso o non trova voce. E il titolo? Il mare di Venezia non è sullo sfondo, ma va conteggiato tra i protagonisti, come entità fisica e simbolica, luogo di ricordi e di trasfigurazioni. È in grado di macinare e restituire, di consumare e conservare. Allo stesso modo, “la macina” della storia riduce inesorabile “in farina” noi e gli eventi, risparmiando solo quel che il tempo non può cancellare.

Incalzato dalle domande, Molesini ha parlato dell’idea di romanzo e della capacità della letteratura di interrogare il passato per aiutarci a comprendere il presente. La ricerca narrativa si rivolge anche a quello “ieri” che merita di essere recuperato, tramandato e – quindi – salvato. La memoria non è un deposito immobile, ma una materia viva che continua a riguardare le generazioni: la letteratura, attraverso il racconto e l’ascolto, ci permette di riconoscere le tracce di ciò che siamo stati e di ciò che possiamo diventare.

Non è mancata la curiosità del pubblico nei confronti del mestiere e delle abitudini di uno scrittore: quando nasce davvero la necessità di scrivere? Non sempre si è pronti a mettere su carta subito quel che si è vissuto: servono maturità, una lunga carriera e perfino più di cinquant’anni perché qualcosa, sedimentato in noi, trovi pienamente forma sulla pagina. È un invito a sondare la parte più sconosciuta e misteriosa dell’essere.

Ciascuno di noi cerca di dare un ordine e un senso agli avvenimenti, nella speranza – spesso vana – di non farsi sorprendere dal caso. Così, la pagina scritta si fa bussola e la letteratura si fa spazio in cui è possibile dire la propria verità, attraverso parole capaci di restituire significato anche alle vicende più delicate.

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Infine, sorge spontaneo chiedersi: perché le presentazioni di libri, pur se con le alterne fortune tipiche dell’era dei social, sono una tipologia di evento culturale ancora così in voga in tutte le declinazioni possibili?

Forse in molti, specialmente dopo la pandemia, hanno imparato a cogliere al volo ciò che consente di spostare i confini delle abitudini e di uscire dalla comfort zone. Forse sono spinti dall’incontro, dall’azzerarsi delle distanze: da un lato con l’autore – che si svela come essere umano, con pregi e difetti – e dall’altro con altri lettori in cui rispecchiarsi, rapiti da un’atmosfera o ritrovatisi in una descrizione. Di certo si tratta di momenti unici, in grado di rendere la lettura una esperienza tridimensionale e totalizzante.

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