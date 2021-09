Buona la prima per Plastic Free a Sona: Raccolti due quintali di rifiuti

Si è tenuto oggi domenica 26 settembre a Lugagnano il primo evento dell’associazione Plastic Free, che da poco ha costituito una sua sezione anche nel Comune di Sona.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.

La prima raccolta nel Comune di Sona ha visto interessata la zona industriale in località Festara, identificata come quella con la più evidente problematica legata ai rifiuti sul territorio Comunale.

Nelle foto alcuni momenti della mattinata, con i volontari al lavoro. Un lavoro prezioso che ha permesso di raccogliere circa due quintali di rifiuti.

