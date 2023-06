“Buon compleanno Anna Frank”: venerdì la scuola di Lugagnano in festa

La scuola Anna Frank di Lugagnano festeggia venerdì 9 giugno alle ore 11 la chiusura del progetto “Buon compleanno Anna Frank”, evento nato per ricordare la titolazione della Scuola avvenuta nel 1986 per volontà e scelta degli alunni e dei genitori dell’allora Scuola Media di Lugagnano.

Con l’occasione dell’evento verranno inaugurate due opere. La prima, dell’artista veronese Stefano Borin, scultore di fama internazionale, specializzato in santificazioni come la realizzazione di medaglie commemorative per i Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e il Rosario commemorativo per il Ground Zero di New York. La seconda realizzata dagli alunni della scuola con la supervisione dei professori Antonia Rita Castagnella, Anna Caliò e Marco Battipaglia. Presente anche una mostra dei disegni realizzati da un’alunna della scuola.

La mattinata sarà allietata dalle letture dell’attore professionista e regista veronese Andrea De Manincor e dalle musiche degli alunni delle classi terze, diretti dal professor Filippo Neri.

All’evento presenzieranno il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina e l’ex sindaco Renato Salvetti, che l’11 febbraio 1980 inaugurò la scuola. Presenti anche ex dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano, in particolare il primo preside dell’Anna Frank Ugo Mazzoli Radici.

La personalità più attesa in questa importante giornata nel ricordo di Anna Frank, che il 12 giugno avrebbe compiuto 94 anni, è sicuramente la presidente della Comunità Ebraica di Verona Anna Trenti Kaufman.