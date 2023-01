Buon anno: Ricordatevi di respirare ciò che di bello vi circonda

Mi sono svegliata una mattina e le coperte erano diventate macigni di pietra.

Ho passato giornate china a lavorare senza vedere la luce del sole.

La pressione del risultato professionale martellante.

Le pause scandite dai titoli di giornale. Durante quelle pause mi sono dovuta mettere a studiare fisica nucleare.

Riempita di dolore al punto di svuotarmi.

Con tutta me stessa ho urlato in silenzio tra le lacrime.

La sera però in quello stesso letto ho trovato un respiro caldo ad accogliermi, un silenzio dolce pronto ad ascoltarmi.

Ho imparato a chiedere aiuto e a lasciarmi amare.

Vi auguro di trovare la forza di fermarvi e lasciarvi ascoltare.

Siate gentili con gli altri e con voi stessi.

E ricordatevi di respirare ciò che di bello vi circonda.

Buon anno.