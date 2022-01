Bronzo ai campionati italiani di tiro con l’arco per Martina Sona. Un nuovo successo che la proietta nell’élite dello sport nazionale

Sono numerosi i talenti sbocciati negli anni nel Comune di Sona, in ambito scolastico quanto sportivo. Uno di questi è certamente Martina Sona, la giovane arciera di Lugagnano che ancora una volta torna a far parlare di sé con la conquista di un prestigioso bronzo ai campionati italiani tenutisi a Verdello, in provincia di Bergamo.

Martina, com’è stato gareggiare a un livello così alto?

Come sempre l’agitazione non era poca! Per fortuna avendo già partecipato a competizioni di una certa rilevanza sono riuscita a mantenermi abbastanza tranquilla. Poi l’ambiente ha sicuramente aiutato: a grandi linee ormai tra le ragazze che gareggiavano ci siamo tutte già incontrate almeno una volta tra una competizione e l’altra, quindi c’è abbastanza confidenza per chiacchierare e confrontarsi prima della gara.

Ormai sei un’agonista, come riesci a conciliare lo studio con lo sport?

Devo ammettere che non è sempre facile, qualche volta mi sono sentita sopraffatta e ho pensato di mollare tutto. Per fortuna i miei allenatori mi hanno aiutato a ritrovare la carica in palestra e sul campo, mentre i miei genitori mi sono stati vicini incoraggiandomi e sostenendomi con la scuola. Un po’ alla volta ho imparato a trovare un equilibrio tra arco e compiti alternando i giorni di allenamento a quelli di studio. Naturalmente, quando si avvicina una gara questa suddivisione non vale più e allora mi ritrovo a passare i dopocena sui libri, ma so perché lo faccio e in questo modo diventa meno faticoso.

La scuola ti viene incontro in qualche modo?

Certo! Essendo riconosciuta come atleta agonista, intanto la scuola mi riconosce i crediti legati alla partecipazione alle varie gare. Inoltre, i professori sono molto comprensivi e cercano di non mettermi in difficoltà. Pensa che dopo quest’ultima gara hanno organizzato una festa a scuola per celebrare il mio risultato!

Martina Sona premiata con il bronzo.

Parliamo ora di progetti futuri, qual è il tuo prossimo obiettivo?

Ora mi aspettano i campionati indoor a Rimini. Non sono un’amante di questa tipologia di gara perché preferisco tirare all’aperto ma, nonostante ciò, non voglio lasciarmi frenare. Anche perché ora, oltre alla sfida in sé, si è aggiunta anche la difficoltà dovuta al cambio di categoria. Adesso le mie avversarie sono più forti e molte hanno un’esperienza maggiore della mia: sono curiosa di mettermi in gioco e vedere cosa succederà.

So che è ancora presto per parlarne, ma pensi che continuerai a coltivare questa tua passione anche quando sarai grande?

Mi piace pensare di sì. Certo, non vedo l’atleta come unico lavoro possibile per quando sarò grande, è però sicuramente una delle possibilità. Ora come ora il mio desiderio sarebbe diventare un pilota ed entrare nel Corpo della Polizia. Non è facile da realizzare lo so, ma lo sport potrebbe aiutarmi e fungere da ponte conferendomi punti utili per il concorso. Il piano sarebbe di entrare nella squadra sportiva per poi spostarmi nel Corpo. Anche qui, vediamo cosa mi attende! In qualsiasi caso non vorrei abbandonare il tiro con l’arco, sia che continui a praticarlo per lavoro sia che lo faccia per svago.

Una faretra piena non tanto di frecce quanto di trofei quella della nostra Martina quindi: speriamo che abbia modo di riempirla ulteriormente.