Bosco di Sona. Tragico incidente nella notte: Muore una donna, ferito il marito

Una vera tragedia quella che si è consumata questa notte sulla Statale 11 all’altezza del Bosco di Sona.

Un’auto con a bordo una coppia è finita contro un albero. L’automobile, dopo il terribile schianto, ha preso fuoco. La coppia è stata subito soccorsa da un ragazzo, di origini marocchine, che procedeva lungo la strada in bicicletta.

Purtroppo, nonostante l’intervento del ragazzo che si è mosso incurante delle fiamme e nonostante il tempestivo arrivo del 118, la donna – che era in gravissime condizioni – è deceduta poco dopo l’arrivo al polo Confortini. Il marito, pur segnato da numerosi traumi, non risulta invece in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.