Bomboniere, la vera piaga italiana. Fate come mia cugina!

Basta parlare di Covid, sono stufa. Da quando hanno tolto le mascherine all’aperto e il coprifuoco mi sto davvero godendo la vita, e non ho minimamente voglia di pensare a come andranno le cose quest’autunno o in inverno, nossignore. Quindi torno ad occuparmi dei crucci e dei drammi della quotidianità.

Ebbene, oggi mi sono imbattuta in una problematica che affligge tutte le dimore che ospitano famiglie nate da unioni consacrate dalla metà del Novecento in poi, in particolare dagli anni 80 in giù. Sto parlando delle bomboniere. Già. Io davvero non mi capacito di quali oggetti siano stati in grado di creare alcune aziende, artigiani della qualità o simili per celebrare matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, cresime e ammissione agli esami di terza media.

Le nostre case sono piene zeppe di oggetti inutili, totalmente senza scopo, che se ne stanno lì a riempire i mobili e i cassetti perché “è un peccato buttarli via”. Sì, perché buttare via una bomboniera, in Italia, è reato. Non oso immaginare al sud. Quindi siamo stracolmi di icone da tavolo su piedistalli lignei, omini della Thun vestiti di tutto punto, cubi di cristallo con inciso il nome del celebrato, porta forme di parmigiano in argento e zirconi e chi più ne ha più ne metta.

Alla luce di ciò, invito tutti i presenti lettori a farsi un esame di coscienza e a riflettere su alcuni punti la prossima volta che ci sia da celebrare una qualsiasi ricorrenza.

Innanzitutto, vivete del motto “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. In poche parole, Dio intendeva questo: se non vuoi la casa piena di cianfrusaglie non dare il cattivo esempio. Siamo tutti sopravvissuti fino ad ora senza il portacandele con inciso “comunione di Peppino” e possiamo proseguire serenamente in questo modo. Non ti piace averli in casa? Non regalarli agli altri.

Secondariamente: quasi nessuna bomboniera classica rispetta i canoni del buon gusto e dell’estetica e non si addicono allo stile di arredo alcuna abitazione. Stonano dovunque, a meno che non si tratti di cornici d’argento NORMALI, che alla fine della fiera rappresentano quel grande classico intramontabile che dà quel tocco di benessere alle nostre cassettiere Ikea.

E poi, scusate, ma quanti soldi ci smenate per le bomboniere? È un business mica da scherzo e ci marciano sopra quasi come la motorizzazione civile per il rilascio delle patenti. Sembra che al mondo non esista celebrazione senza bomboniera. Pesa più dell’abito da sposa. Ma avete mai fatto caso agli sguardi imbarazzati e sperduti degli invitati quando è il momento della consegna delle bomboniere? Dai, tutti trattengono la nausea perché non sanno cosa aspettarsi e l’ansia nei loro occhi è pari all’estrazione dei gironi della Champions.

Il mio appello è: se proprio non ce la fate a rinunciare alle bomboniere, almeno sfoderate qualcosa di intelligente e di utile. Chessò, regalate cibo. Una bottiglia di olio evo non ha mai ammazzato nessuno (anzi!) e nemmeno i sali rosa dell’Himalaya o le olive taggiasche. regalate cose utili, per piacere. Il ricordo di una piacevole esperienza culinaria, anche se breve, sazia molto di più del centrino con ricamata la data del vostro battesimo, ve lo garantismo

Altrimenti fate come mia cugina: piantate degli alberi per salvare il pianeta. Eh sì, lo so bene che questa è una signora bomboniera! Alla faccia del vostro porta pantofole in argento. Piantate degli alberi nel mondo, riducete gli sprechi, diminuite tutti quegli oggetti di cui dobbiamo sbarazzarci, cose che fanno volume inutile nella nostra vita.

Siamo pieni di oggetti inutili e continuiamo a sprecare. Facciamo un atto di carità almeno con le bomboniere! Vi assicuro ce non c’è nessuna pena capitale e anzi, renderete tutti gli invitati (soprattutto la sottoscritta) estremamente contenti e soddisfatti.