Bigoli con le acciughe a Lugagnano: Una ricetta, una tradizione di famiglia (e la firma su un contratto)

Le storie tramandate di padre in figlio sono parte integrante della cultura e delle tradizioni di intere comunità. Di molte non esistono tracce scritte ma solo narrazioni verbali che oltrepassano le generazioni e arrivano fino ai nostri giorni.

Della ricetta dei bigoli con le acciughe della famiglia di Fausto Mazzi di Lugagnano del ramo dei Mazzi “Giure”, non è mai esistita alcuna traccia scritta. È stata tramandata dal papà di Fausto, Giuseppe, ai figli ed è gelosamente conservata nella ritualità non scritta che Fausto mette in campo ogni volta che la prepara. “Mi sono sempre guardato dal trascriverla su carta e trasmetterla a qualcuno – ci dice Fausto – perché ha sempre rappresentato per me un momento di complicità tra padre e figlio e un dolce ricordo, ogni volta che la realizzo, che mi riporta a lui. Era il nostro segreto”.

La storia dei vari nuclei famigliari Mazzi di Lugagnano si perde nella storia della frazione. Un intreccio inestricabile di legami di parentela tale da perderci la testa, legami che si intrecciavano poi, attraverso i matrimoni, con altre famiglie. Ecco quindi che la famiglia Mazzi Giure si apparenta con quella di Aldo Pode Tomelleri. La moglie di Aldo, Imelda, è la sorella di Giuseppe Mazzi detentore del sapere della ricetta dei bigoli con le acciughe e papà di Fausto, a cui Giuseppe tramandò verbalmente la rinomata tradizione.

Una cena tra cugini tra Ottone, fratello di Fausto, e Lino Tomelleri, figlio della Imelda, fu l’occasione per consegnare ai palati le virtù dei bigoli con le acciughe. Tanto che Lino, preso da bramosia culinaria, non esitò a chiedere di poter entrare in possesso della ricetta.

La cessione di un segreto culinario tramandato da generazioni però richiede un giusto riconoscimento e Fausto non esitò a chiedere a Lino di proporre una contropartita. I primi approcci risalgono a diversi anni fa ma il compromesso di giusta corresponsione non trovò mai la soddisfazione delle parti. Fino ai giorni nostri.

Dopo svariate trattative il contendere ha trovato una soluzione: per la comunicazione con atto scritto della ricetta dei bigoli con le acciughe da parte di Fausto a Lino, lo stesso Lino si è detto pronto a corrispondere a Fausto due bottiglie di Recioto del Ciano da Molina. A detta di Lino, una vera prelibatezza nel panorama del rinomato prodotto vitivinicolo veronese.

L’acquisizione agli atti di ricetta scritta e di prodotto vitivinicolo è avvenuta presso l’abitazione del notabile Michele Giacomelli, supportato nella funzione da chi firma questo articolo a avvalorata dalla presenza dei testimoni Ottone Mazzi, Luca Tomelleri e Nicola Rizzotti, gli ultimi due rispettivamente fratello e cognato di Lino.

Lino a Fausto hanno conferito i loro beni che sono stati visionati per stabilirne l’autenticità, sigillati con ceralacca e riposti nella cassaforte di casa Giacomelli. A cedente e cessionario sono state, quindi, consegnate le bozze dei contratti per la visione, in previsione di firma in data successiva. La definitiva consacrazione è avvenuta il primo febbraio scorso presso l’abitazione di Ottone Mazzi alla presenza dei testimoni. Le parti si sono scambiate i rispettivi conferimenti, siglato il contratto davanti ai notabili e ai testimoni (nelle foto sotto), con un’energica stretta di mano ed un caloroso abbraccio.

La vicenda della ricetta dei bigoli con le acciughe delle famiglie Mazzi Giure & Tomelleri Pode ha visto quindi finalmente il suo lieto fine, siglato con una cena dove i bigoli, di rigorosa produzione pastificio Mazzi, preparati da Fausto, sono stati altrettanto rigorosamente annaffiati dal Recioto del Ciano conferito da Lino. Prodotti all’altezza della loro nomea? I testimoni concordano sul sì!

Ma perché non deliziare altri palati? Da qui l’idea di mettere a disposizione degli avventori della Baita Alpini a Lugagnano (Fausto è anche il capogruppo delle penne nere della frazione) il preparato per i bigoli con le acciughe. Quanto offerto dagli acquirenti rimarrà alla Baita a supporto delle varie attività di solidarietà che la stessa compie. Quando si tratta del bene della comunità in Baita Alpini la fantasia non manca.

Il tramandare la ricetta dei bigoli con le acciughe altro non è che un’opportunità, l’occasione per rinnovare i ricordi, i legami di affetto ed amicizia, il dare valore delle cose semplici e spontanee, il celebrare momenti che legano le persone e le rendono solidali tra di loro, il dare sostegno concreto alla solidarietà. È anche un ritrovare quel pizzico di sana allegria, complicità e voglia di stare assieme che dona ricchezza umana e piacevoli sensazioni alla vita delle comunità.