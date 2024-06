Biblioteche di Sona e Lugagnano ancora più aperte con le aule studio ed i nuovi orari

Grazie al Progetto “ORA!” le biblioteche di Sona (nella foto) e Lugagnano ampliano gli orari di apertura per permettere ai giovani del territorio di accedere alle aule studio, spazi silenziosi dove poter studiare ma anche vivere nuove esperienze culturali e di aggregazione.

A Lugagnano gli orari di prestito e reso sono i seguenti: martedì dalle 9 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30. In questi orari si può anche sostare per studiare in biblioteca, ma non è garantito il silenzio. Gli spazi saranno invece adibiti solo ad aula studio nei giorni di martedì dalle 13 alle 18,30, mercoledì dalle 18,30 alle 24 e venerdì dalle 11,30 alle 14,30. In questi orari specifici, la gestione sarà dei giovani del Progetto “Ora!”, quindi non sarà presente una bibliotecaria per il servizio di prestito e reso.

A Sona gli orari di prestito e reso, con anche la possibilità di sostare nelle aule studio, ma senza che il silenzio sia garantito, sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13,mentre il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14,30 alle 19. Gli orari di apertura straordinaria per le aule studio, dove sarà garantito il silenzio e non si effettueranno prestiti o resi, sono i seguenti: lunedì dalle 13 alle 18, martedì e giovedì dalle 13 alle 14,30 e dalle 19 alle 24.