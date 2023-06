Biblioteche di Sona. Al via l’edizione 2023 di “Estate in giallo”, i giovani lettori diventano investigatori

L’estate è il momento migliore per dedicarsi alla lettura e le biblioteche di Sona e di Lugagnano hanno pensato di trasformare i giovani lettori in veri e propri investigatori, proponendo l’edizione 2023 di “Estate in giallo”.

Ai bambini e ai ragazzi che sceglieranno uno dei quindici gialli proposti dalla biblioteca verrà consegnata una scheda dove verranno raccolti i timbri, ottenuti alla fine di ogni lettura. Alla fine dell’estate tutti i partecipanti riceveranno un piccolo premio. Non si tratta di una vera e propria competizione, piuttosto un modo divertente di avvicinarsi alla lettura, stimolare l’immaginazione e la voglia di scoprire il mondo.

La biblioteca di Sona è aperta il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle 9 alle 13 e i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 14.30 alle 19. La biblioteca di Lugagnano è aperta il martedì dalle 9 alle 13 ed i pomeriggi del mercoledì e del venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

Per informazioni si può scrivere a biblioteca@comune.sona.vr.it o telefonare al numero 0456091287.