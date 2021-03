Ascolta questo articolo

La Biblioteca “Pietro Maggi”, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali, attiva dal 19 marzo “biblioexpress” il nuovo servizio di consegna e prestito a domicilio di libri, dvd e tutto il materiale disponibile nel catalogo Sbpvr, riviste comprese per i residenti nel Comune di Sona.

“Da tempo siamo impegnati in iniziative che hanno lo scopo di promuovere la lettura portando i libri alle persone — afferma l’assessore alla cultura Gianmichele Bianco —, a partire dall’esperienza del book-crossing di qualche anno fa, per arrivare ai box di riconsegna dei libri, sino all’installazione delle due cabine culturali a Palazzolo e San Giorgio. E ora questo servizio: la biblioteca è a casa tua, letteralmente. Trova il libro che ti interessa e noi te lo portiamo a casa. Gratis”.

Come funziona il servizio biblioexpress? È semplicissimo: basta inoltrare la richiesta di libri, dvd, riviste alla e-mail biblioteca@comune.sona.vr.it oppure telefonando al numero 0456091287; quindi un collaboratore della biblioteca consegnerà il materiale richiesto in prestito, nell’orario concordato, nel rispetto delle norme e dei comportamenti previsti per prevenire la diffusione del Covid-19. Le consegne avverranno il mercoledì e il venerdì tra le 9 e le 12.

“In questo periodo di emergenza sanitaria e di limitazione degli spostamenti, i libri sono una grande risorsa persone — spiegano Raffaella, Irene, Alessandro ed Elisa dell’ufficio cultura di Sona — fanno viaggiare in mondi e vite diverse dalle nostre, regalando conforto e compagnia. Per le persone che non hanno la possibilità di andare in biblioteca, sarà il libro ad arrivare direttamente a casa”.

Per la restituzione, il lettore potrà utilizzare i box resa 24 ore su 24, sette giorni su sette. I box di restituzione sono presenti nelle quattro frazioni del Comune, oppure, in caso di difficoltà, si potrà concordare a domicilio anche il ritiro.