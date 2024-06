Bertolaso confermato sindaco di Sommacampagna con il 62,89% delle preferenze. Allegri si ferma al 37, 11%

Terminato lo spoglio delle elezioni Europee questa notte (dove anche a Sommacampagna non è mancato il trionfo del partito di Giorgia Meloni), oggi pomeriggio alle ore 14 sono riprese le operazioni di spoglio relative all’elezione del sindaco che guiderà il Comune di Sommacampagna nel prossimo quinquennio amministrativo. I cittadini aventi diritto di voto sono 11.716.

Il primo dato ufficiale è l’affluenza, che si attesta al 62,92%, un risultato superiore di oltre 10 punti percentuali rispetto ai Comuni limitrofi (chiamati alle urne solo per le elezioni europee), ma comunque in calo rispetto a cinque anni fa, quando ha toccato il 72,19%.

Veniamo ora ai dati definitivi (scrutinate 14 sezioni su 14): Fabrizio Bertolaso è stato confermato primo cittadino, raggiungendo il 62,89% dei consensi. Il suo avversario, Giandomenico Allegri, si ferma, invece, al 37,11%. Quella tra Bertolaso ed Allegri è stata una sfida interna alla precedente amministrazione, scaturita verso la fine del mandato quinquennale, che ora sancisce definitivamente il vincitore.

Molto interessante sarà a questo punto soprattutto capire quali saranno i nuovi equilibri di forza all’interno dell’amministrazione che si andrà a formare a breve, dato che, da una parte, alcuni candidati eletti hanno già un’esperienza alle spalle, e, dall’altra, non mancano volti nuovi per i quali si dovranno trovare ruoli e collocazioni. Grande interesse quindi soprattutto per capire che tipo di giunta il neo sindaco Fabrizio Bertolaso andrà a formare nei prossimi giorni e con quali nomi.

Articolo in aggiornamento.