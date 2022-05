Ben 110 Fiat 500 e auto d’epoca a Lugagnano per il terzo raduno organizzato da “Centopercento500”

Quella di domenica 15 maggio a Lugagnano è stata sicuramente una giornata rombante, divertente e di grande interesse per gli appassionati di motori (e non solo per loro).

Con inizio alle 8.30 del mattino si è tenuto, infatti, lungo la via principale della frazione il terzo raduno delle mitiche Fiat 500 e di auto storiche.

Il raduno, organizzato dall’associazione di Lugagnano “Centopercento500” con il patrocinio del Comune di Sona, ha visto la partecipazione di ben 110 auto d’epoca, che sotto un sole ed un cielo assolutamente estivi hanno saputo divertire e colorare di grintosi motori la frazione, come si può ben vedere dalle foto.

Alle 10 vi è stata la partenza del giro turistico, con il lungo e coloratissimo serpentone di auto – dove a farla da regine sono state sicuramente le spettacolari Fiat 500 – che ha fatto un passaggio presso l’azienda agricola “Il Tamburino Sardo” per un rinfresco, per poi concludere alle 13 a pranzo presso l’hotel trattoria “Confine” di Colà di Lazise.