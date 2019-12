Bellissimo il concerto natalizio della scuola di Lugagnano: musica che unisce

Mercoledì 18 dicembre si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale della scuola di Lugagnano, che ha coinvolto gli alunni di indirizzo musicale delle seconde e terze classi della Secondaria e gli studenti di quinta della Primaria.

L’evento è stato organizzato e diretto dai docenti di strumento De Paoli, Schiavone, Spina e Sona, in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria ed alcuni ex alunni.

Le tante famiglie degli studenti sono state allietate da varie melodie natalizie come White Christmas di Bing Crosby, Hallelujah di Leonard Cohen e In notte placida di Francois Couperin. Alla fine le quinte hanno cantato anche Leggere, una divertente canzone, molto amata dai bambini della Primaria, scritta dal professor Schiavone sull’importanza della lettura e legata ad un progetto che la scuola ha organizzato in autunno.

I momenti musicali sono stati intervallati dalla lettura di riflessioni e poesie sul Natale da parte degli alunni di quinta, che con i loro cappellini e cerchietti natalizi hanno reso l’atmosfera ancor più festosa.

Presenti in aula magna anche la Dirigente Piera Cattaneo ed il Consigliere comunale Paolo Bellotti, che ha portato gli auguri del Comune alle classi e a tutto il personale della scuola.