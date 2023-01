Befane in corsa… a favore di Ants Onlus per l’autismo!

Una mattinata speciale di sport e solidarietà: il trail con le Befane di venerdì 6 gennaio ha riunito quasi 600 podisti in una corsa ufficiale, oltre che in un evento sportivo e benefico tra amici. Patrocinato dal Comune di Fumane e promosso dal GPG, Gruppo Podistico di Gargagnago, l’evento è stato inaugurato dal saluto del sindaco di Sant’Ambrogio.

“La corsa con le Befane è nata una decina di anni fa con il semplice intento di organizzare un evento divertente – spiega Anna Ferraris, ‘Befana’ del Gruppo Podistico – ma nel frattempo abbiamo conosciuto Ants e anche scoperto nuovi percorsi e sentieri attorno alla zona di Fumane: così abbiamo deciso di offrire un’opportunità per scoprire itinerari suggestivi e, nel contempo, sostenere questa associazione a noi cara. L’intenzione è sicuramente quella di riproporla, perché è una bella occasione per riflettere e al tempo stesso per concludere insieme le Feste, dando un contributo importante ad Ants”.