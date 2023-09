Basson: sabato appuntamento con il cinema all’aperto al parco giochi La Girandola

Nel mese di settembre, per volontà del Comune di Verona, prende il via un’iniziativa culturale e sociale che rappresenta una novità assoluta per la città, il “Cinema all’aperto“, ovvero una nuova rassegna di pellicole nei quartieri della città.

L’iniziativa, promossa dagli assessorati al decentramento e alla cultura ed in collaborazione con le circoscrizioni, ha visto l’adesione di ben cinque circoscrizioni e le proiezioni verranno effettuate nel Chiostro di San Bernardino in 1^ Circoscrizione, il Cortile interno all’Arsenale in 2^, il Parco giochi “La Girandola” di Via Bassone, 36, in 3^, il Parco giochi di Murari Brà in 4^ ed infine ai Giardini Cantori Veronesi a Santa Croce in 6^.

Sabato 9 settembre, il cinema all’aperto arriverà al Basson con la proiezione, nel parco giochi La Girandola (nella foto) dietro la Chiesa del Basson, del film “Il diritto di contare”, pellicola candidata all’Oscar nel 2016, che tratta la storia di tre scienziate afroamericane, che lavorano alla NASA, agli inizi degli anni 60, collaborando all’operazione spaziale degli Stati Uniti.

L’evento, che è finanziato anche dalla 3^circoscrizione, avrà inizio alle ore 20.45, garantirà l’accesso gratuito a 200 persone ed è reso possibile grazie a Ippogrifo produzioni per la gestione dell’evento e il Circolo Noi Basson per il supporto fornito.

Fare aggregazione, sottolineano inoltre dal Comune, è anche un incentivo per garantire maggiore sicurezza nei quartieri, a ribadirlo è stata la stessa assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi: “È un’iniziativa particolarmente apprezzabile, perché si inserisce nei progetti di “sicurezza partecipata”, come abbiamo spiegato anche nel recente incontro con il questore Roberto Massucci e il comandante della polizia locale Luigi Altamura. C’è indubbiamente l’esigenza di riempire le piazze e i giardini con iniziative che rivitalizzino i luoghi, un’altra modalità a cui teniamo molto e che tendiamo a spingere per “fare sicurezza” nei nostri territori. Siamo nella seconda metà dell’estate 2023, e saremo ancora più impegnati su questa linea anche per la prossima estate”.

L’assessore al decentramento Federico Benini alla presentazione dell’evento ha aggiunto: “È un’iniziativa nuova per il Comune di Verona. Abbiamo messo a punto un piccolo bando di novemila euro per individuare la realtà che si occuperà dell’organizzazione di queste proiezioni, e una parte del fondo proviene da ogni singola circoscrizione. Un particolare ringraziamento all’assessorato alla cultura che prende parte all’evento con un contributo di duemila euro”.