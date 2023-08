Basson: nel fine settimana torna, attesissima, la Festa di Fine Estate. Organizza il Circolo Noi

30Nel fine settimana dall’1 al 3 settembre al Basson, presso il Palanoi dietro alla chiesa, in via Bassone 36, e presso il parco giochi La Girandola, torna la Festa di Fine Estate, organizzata come sempre dal Circolo Noi del Basson.

La manifestazione è possibile grazie al patrocinio del Comune di Verona ed all’importantissimo impegno di tutti i volontari che si fanno carico dell’allestimento delle strutture, della cucina e di tutte le molteplici attività che servono per far funzionare una manifestazione di questo genere.

L’evento, sarà come da tradizione caratterizzato dall’ottima cucina, con gli stand gastronomici che apriranno tutte le sere alle 19.30 e proporranno piatti che spazieranno dalla pizza a cibi vari della tradizione veronese.

Le serate saranno condite da dell’ottima musica e sarà un modo per stare insieme, riunire tutta la comunità del Basson, ma anche dei paesi limitrofi, e passare qualche ora in buona compagnia.

Gli eventi previsti sono molti, e si parte venerdì 1 settembre con un evento di musica italiana con il gruppo RH Positivo, sabato 2 invece, alle 14.30, nel salone ci sarà l’ormai tradizionale torneo di ping pong, in serata alle ore 20 ci sarà l’esibizione del Gruppo Danze Storiche e la giornata si concluderà con la musica Latino Americana suonata dal Dj Chris a partire dalle 21.

La giornata di domenica 3 settembre prenderà il via alle 10.30 con la messa nel parco Giochi La Girandola, dietro alla chiesa, ed al termine ci sarà un aperitivo offerto dal Circolo– Alla sera si balla con la Disco Music anni 70, 80 e 90 con Dj Rico.

Come ci ha raccontato Virgilio D’Addio, Presidente del Circolo NOI Basson, per il paese quello della Festa di Fine Estate costituisce “un evento molto importante in quanto vede l’impegno di moltissimi volontari giovani e meno giovani, ma tutti con lo stesso obiettivo, creare un clima di festa e di svago, prosegue ricordando i successi ottenuti nelle precedenti edizioni, in un periodo dove la parrocchia purtroppo viene vissuta sempre meno dalla popolazione, tutta questa partecipazione fa ben sperare per gli anni futuri”.