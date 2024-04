Basson: Mercoledì una serata dedicata ai racconti sul Cammino di Santiago. Organizza il Circolo NOI

Il Cammino di Santiago di Compostela fin dal medioevo è uno dei pellegrinaggi più famosi d’Europa, un fenomeno popolare molto diffuso che coinvolge tre stati, Portogallo, Spagna e Francia ed è una rete di itinerari utilizzati dai pellegrini per giungere alla Cattedrale di Santiago di Campostela, presso la quale si troverebbero le reliquie dell’Apostolo San Giacomo il Maggiore.

A oggi, l’itinerario più utilizzato è il cosiddetto Camino Francès, lungo circa 800 km, che normalmente viene percorso in circa un mese e nel 1993 le strade francesi e spagnole che compongono l’itinerario sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Ogni anno più di trecentomila pellegrini compiono il Cammino di Santiago. Per la grande maggioranza spagnoli, ma anche gli italiani si posizionano ai vertici delle svariate nazionalità che si possono incontrare tra i vari percorsi.

Mercoledì 10 aprile alle ore 20 presso il Circolo NOI, in via Bassone 36, si tiene una serata dedicata a questo argomento con i racconti di tre ospiti che il cammino lo hanno effettuato anche più volte. Marco Corazza, che ha percorso il pellegrinaggio due volte, Sandra Dal Santo, che l’ha vissuto la prima volta in bicicletta quasi vent’anni fa, e poi con Davide Ambrosi che nel 2023 ha compiuto il cammino guidando un camion che accompagnava e accoglieva undici bikers da Lourdes a Finisterre.

Come ci ha raccontato Marco: “Il Cammino di Santiago è un viaggio che incuriosisce tutti. Un’esperienza unica che ti permette di viaggiare fuori e dentro di te. Racconteremo tre storie che parlano di avventura, speranza, condivisione e rinascita”.

La partecipazione alla serata è gratuita e l’invito a partecipare è rivolto oltre che a tutta la comunità del Basson, anche a quella dei paesi limitrofi.