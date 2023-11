Basson: Mercoledì incontro su fattori di rischio e stili di vita nella terza età

Mercoledì 22 novembre alle ore 10 presso il Circolo NOI Basson, si terrà un interessante incontro rivolto alle persone della terza età e a tutti i loro familiari.

L’evento è stato promosso per analizzare i fattori di rischio, dare utili consigli, idee, strategie quotidiane e programmare lo stile di vita da seguire per far vivere meglio ed in salute le persone anziane.

Questa importante iniziativa, che verrà realizzata grazie alla Farmacia Capri e al Circolo Noi Basson, vedrà protagonisti il dottor Samuele Mori, laureando magistrale di scienze e tecniche dello sport e grande esperto di fitness, e la dottoressa Arianna Capri, titolare della farmacia di Via Bassone, 56.

La mattinata sarà suddivisa in quattro momenti ben distinti. Si inizierà con la presentazione dell’evento da parte dei due ospiti, poi la dottoressa Capri parlerà di aderenza alla terapia e prevenzione tramite screening. La parola poi passerà al dottor Mori, che illustrerà quali esercizi poter fare per aiutare il proprio corpo, e cosa dicono gli studi su questo argomento. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto a tutti ed ai partecipanti sarà rilasciato un omaggio.

”L’aspettativa di vita in Italia – spiega il dottor Mori – è in costante aumento e questo rappresenta sia un importante traguardo per la società, sia una sfida da affrontare con tutte le peculiarità del caso, mediche e sportive. Dopo la visione e successivo approfondimento di alcuni dati e studi a livello nazionale, durante l’incontro verranno indicate e mostrate esercitazioni pratiche in ambito sportivo/rieducativo per i soggetti indicati in tale fascia d’età. Sarà un evento molto istruttivo ed utile per vivere meglio la vita di tutti i giorni”.