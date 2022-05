Basson: Domenica si tiene la sesta edizione della festa Campana. Organizza il circolo NOI

Domenica 5 giugno, all’ora di pranzo, presso il PalaNoi di via Bassone 36 si tiene la ormai celebre festa Campana.

Nata quasi per caso nel 2017, visto il successo ottenuto è stata sempre riproposta negli anni successivi grazie alla preziosa collaborazione con gli amici della regione Campania e con il patrocinio del Comune di Verona. La manifestazione, quindi, ha ormai raggiunto la sesta edizione.

Il menù è l’occasione per provare e conoscere in prima persona i famosi e gustosi piatti tipici della regione del Sud d’Italia: verranno proposte le classiche lasagne al forno, le salsicce con melanzane al funghetto, la mozzarella di bufala con prosciutto crudo, la classica bruschetta con pomodorini fino ad arrivare alla sfogliatella.

E’ previsto anche un menù per bambini ed il costo del pranzo è di 20 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

Sarà possibile, anche, acquistare prodotti tipici della tradizione Campana e la giornata sarà accompagnata da musica tradizionale napoletana dal vivo con il duo Paolo e Armando.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni ed eventualmente a prenotare può contattare, entro e non oltre giovedì 2 giugno, direttamente il circolo Noi Basson sui suoi profili social Facebook e Instagram oppure telefonando al signor Virgilio al numero 3358079994.