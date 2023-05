Basson: Domenica la settima edizione della festa dedicata al cibo Campano. Organizza il circolo NOI

Domenica 28 maggio, all’ora di pranzo, presso il PalaNoi di via Bassone 36 si tiene la ormai celebre festa Campana.

Il menù è l’occasione per provare e conoscere in prima persona i famosi e gustosi piatti tipici della regione del Sud d’Italia: verranno proposti i classici gnocchi alla sorrentina, i gustosissimi mezzani lardiati, salsiccia e friarielli, la tradizionale mozzarella di bufala con bruschetta, la sfogliatella e per finire il celebre babbà.

Sarà possibile, anche, acquistare prodotti tipici della tradizione Campana e la giornata sarà accompagnata da musica tradizionale napoletana dal vivo con Paolo.

Questo appuntamento, nato quasi per caso nel 2017, visto il successo ottenuto è stato sempre riproposto negli anni successivi grazie alla preziosa collaborazione con gli amici della regione Campania e con il patrocinio del Comune di Verona. La manifestazione, quindi, ha ormai raggiunto la settima edizione.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni ed eventualmente a prenotare può contattare, entro e non oltre giovedì 25 maggio, direttamente il circolo Noi Basson sui suoi profili social Facebook e Instagram oppure telefonando al signor Virgilio al numero 3358079994 o al signor Vittorio al numero 3333096598.