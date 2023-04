Basson, domenica il tradizionale pellegrinaggio al santuario di Madonna della Corona

Domenica 16 aprile con partenza alle ore 5 dal piazzale di fronte la chiesa, la Parrocchia San Giuseppe all’Adige in collaborazione con il Circolo Noi ed il Gruppo Alpini Basson, hanno organizzato l’ormai tradizionale pellegrinaggio al santuario Madonna della Corona presso Spiazzi ai piedi del Monte Baldo.

La camminata di circa 30 km è una pensata nata a fine degli anni 70 per volontà dell’allora storico sacerdote don Bruno Trezza, è diventata un appuntamento fisso nel calendario della comunità del Basson tanto che è arrivata ormai alla sua 46° edizione. Durante il percorso sono previsti dei punti di ristoro ed i pellegrini saranno seguiti e supportati da delle auto guidate da volontari pronti ad intervenire in caso di necessità.

L’arrivo al santuario è previsto per le ore 13 e sarà festeggiato con del minestrone offerto presso la sala dell’Hotel Stella Alpina, per le 15 il parroco del Basson don Paolo Permunian celebrerà la Santa Messa comunitaria presso il Santuario e dopo messa, per finire, l’ultimo momento conviviale sempre nella sala dell’Hotel.

Come scrive il parroco don Paolo nella lettera che accompagna l’evento e che è rivolta a tutti i parrocchiani, “questo appuntamento, che ci vede protagonisti nel cammino condiviso e poi nella celebrazione della Santa messa, sia motivo di aiuto a crescere sempre più in armonia e fiducia gli uni con gli altri e a deporre idealmente nelle mani della Statua di Maria Addolorata, meta di pellegrini e fedeli che vi giungono da tutto il mondo, i nostri più nobili e sinceri sentimenti di amore, pietà e fede, verso Maria tendiamo gli occhi e con Lei impariamo ad allargare il cuore al suo Figlio Gesù”.