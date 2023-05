Ballottaggio: E’ Gianfranco Dalla Valentina il nuovo sindaco di Sona con il 51,14% dei consensi

Dopo mesi di campagna elettorale molto serrata e molto tesa e due turni di voto abbiamo il verdetto definitivo: nuovo sindaco di Sona per il quinquennio 2023-2028 è Gianfranco Dalla Valentina che si presentava al ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio per le liste ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia, Insieme perSona, Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco.

Si sono infatti chiusi da pochissimo gli scrutini delle 15 sezioni presenti nel Comune di Sona, e il risultato vede Gianfranco Dalla Valentina raggiungere il 51,14% dei consensi (con 3246 voti), contro il 48,86% (e 3101 voti) del suo sfidante Corrado Busatta, con le sue liste Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona.

Tra i due contendenti vi è, quindi, uno scarto minimo di soli 145 voti, a conferma di quanto sia stato incerto l’esito di questo ballottaggio. 145 voti sufficienti però a decretare Dalla Valentina quale nuovo primo cittadino di Sona.

Per quanto riguarda le percentuali di partecipazione al voto, l’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi è del 45,97%. Quindici giorni fa, per il primo turno, l’affluenza era stata del 56,30%. In occasione invece dell’ultimo ballottaggio a Sona, quello del 2013, l’affluenza era stata del 50,57%. Quindi purtroppo si conferma il dato della diminuzione della partecipazione.

Appena dopo l’ufficialità dell’esito del voto è il momento della festa per Dalla Valentina e per la sue liste.

Ecco i dati di voto del ballottaggio seggio per seggio:

SEZIONE 1 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 201 45,68 % 2 BUSATTA CORRADO 239 54,32 % Schede bianche 1 0,22 % Voti non validi 5 1,12 %

SEZIONE 2 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 234 59,54 % 2 BUSATTA CORRADO 159 40,46 % Schede bianche 4 0,99 % Voti non validi 7 1,73 %

SEZIONE 3 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 279 68,22 % 2 BUSATTA CORRADO 130 31,78 % Schede bianche 3 0,72 % Voti non validi 3 0,72 %

SEZIONE 4 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 313 63,62 % 2 BUSATTA CORRADO 179 36,38 % Schede bianche 7 1,37 % Voti non validi 11 2,16 %

SEZIONE 5 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 188 57,49 % 2 BUSATTA CORRADO 139 42,51 % Schede bianche 5 1,48 % Voti non validi 5 1,48 %

SEZIONE 6 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 173 55,27 % 2 BUSATTA CORRADO 140 44,73 % Schede bianche 2 0,63 % Voti non validi 5 1,56 %

SEZIONE 7 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 215 47,88 % 2 BUSATTA CORRADO 234 52,12 % Schede bianche 2 0,43 % Voti non validi 14 3,01 %

SEZIONE 8 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 219 45,82 % 2 BUSATTA CORRADO 259 54,18 % Schede bianche 3 0,61 % Voti non validi 10 2,04 %

SEZIONE 9 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 232 46,22 % 2 BUSATTA CORRADO 270 53,78 % Schede bianche 3 0,58 % Voti non validi 12 2,32 %

SEZIONE 10 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 230 44,23 % 2 BUSATTA CORRADO 290 55,77 % Schede bianche 4 0,74 % Voti non validi 15 2,78 %

SEZIONE 11 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 182 45,16 % 2 BUSATTA CORRADO 221 54,84 % Schede bianche 4 0,97 % Voti non validi 7 1,69 %

SEZIONE 12 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 181 42,19 % 2 BUSATTA CORRADO 248 57,81 % Schede bianche 3 0,68 % Voti non validi 8 1,82 %

SEZIONE 13 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 195 43,92 % 2 BUSATTA CORRADO 249 56,08 % Schede bianche 3 0,65 % Voti non validi 15 3,25 %

SEZIONE 14 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 234 56,12 % 2 BUSATTA CORRADO 183 43,88 % Schede bianche 6 1,39 % Voti non validi 9 2,08 %

SEZIONE 15 Progressivo Candidato Voti Percentuale 1 DALLA VALENTINA GIANFRANCO 170 51,36 % 2 BUSATTA CORRADO 161 48,64 % Schede bianche 1 0,30 % Voti non validi 4 1,19 %

