Bacanal del Gnoco a Verona: Confermato il passaggio in piazza Bra

I problemi causati dai danneggiamenti subiti dalla grande stella in piazza Bra in fase di smontaggio si temeva potessero impedire il passaggio del tradizionale Bacanal del Gnoco venerdì prossimo, dopo aver costretto a deviare anche la mezza maratona di domenica scorsa.

Ed invece il comandante della polizia locale di Verona Altamura ha diramato una comunicazione nella quale informa che “sono giunte nella giornata di lunedì le rassicurazioni da parte del Comitato Bacanal, sul nuovo percorso della sfilata di venerdì 17 febbraio, a seguito delle richieste della polizia locale a causa della presenza della stella per la nota vicenda del danneggiamento in fase di smontaggio”.

Il grande e coloratissimo corteo partirà quindi regolarmente alle 13.45 da corso Porta Nuova, girerà a destra in piazza Bra costeggiando il Palazzo della Gran Guardia, proseguirà in via degli Alpini, svolterà a sinistra per piazzetta Melvin Jones, attraverserà piazzetta Municipio, per poi tornare in piazza Bra frontalmente a Palazzo Barbieri, con un secondo passaggio sempre di fronte il Palazzo della Gran Guardia, per poi imboccare via Roma.

Dal territorio di Sona già pronti a sfilare venerdì a Verona il 40esimo Tzigano di Lugagnano Giancarlo “El Bustri” Parolini con Sonia Cordioli e con la sua corte del Comitato Carnevale Benefico della frazione ed il bellissimo nuovo carro allegorico del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo, che proprio quest’anno compie il decennale carnevalesco.