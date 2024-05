Avviato il percorso per costituire una Comunità Energetica Rinnovabile: Sona ha pubblicato l’avviso

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico in cui i soci o membri con potere di controllo condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Questi soggetti possono essere cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, associazioni, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore.

Sostanzialmente, queste ultime lavorano insieme per produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile, quindi anche a livello locale, attraverso l’eolico, il fotovoltaico e le biomasse.

Il Comune di Sona ha ufficialmente dato avvio al percorso per costituire una Comunità Energetica Rinnovabile locale affidando al settore Lavori Pubblici la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo con l’obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse di potenziali partner tecnici, pronti a diventare il soggetto giuridico aggregante al quale affidare le attività fondamentali per avviare la Comunità Energetica.

Fine ultimo della CER è pertanto quello di garantire all’Ente e alla popolazione dei benefici ambientali, sociali ed economici. Come riporta una nota del Corriere della Sera del 24 aprile scorso, “il meccanismo che regola il funzionamento di una CER è semplice: l’energia rinnovabile generata viene parzialmente auto consumata da chi ha realizzato l’impianto. La parte restante, che viene immessa sulla rete elettrica, viene condivisa con i membri della comunità, che possono così beneficiarne direttamente.” Il vantaggio, come dicevamo in apertura, è triplice: ambientale, economico e sociale.

E ancora “una Comunità Energetica Rinnovabile contribuisce alla decarbonizzazione del Paese, consente un risparmio economico diretto, soprattutto in un momento storico di forte incertezza come quello attuale, e garantisce autonomia nell’approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza dai fornitori. L’impatto, di conseguenza, è anche sociale: reinvestendo in iniziative a favore del territorio i guadagni generati, si crea valore per tutta la comunità.“

Uno dei punti presentati lo scorso anno in campagna elettorale dall’attuale vicesindaco Monia Cimichella, la costituzione di una Comunità Energetica è ovviamente un tema attualissimo e da promuovere, come Cimichella aveva dichiarato al nostro Gianmaria Busatta: “Abbiamo immaginato e ragionato sul nostro territorio senza barriere mentali, alla luce della nostra esperienza il nostro sarà un modo di amministrare rispettoso, non per categorie sociali, economiche o anagrafiche”.