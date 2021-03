“Avventure di una liceale invisibile”. L’esordio nella scrittura di Anna Napponi, di Sommacampagna

Ascolta questo articolo

“Avventure di una liceale invisibile” è il primo libro di Anna Napponi (nella foto), giovane scrittrice venticinquenne residente nel vicino Comune di Sommacampagna e laureanda in Lettere presso l’Università di Verona, che si dedica anche a varie attività di volontariato, tra cui quella presso l’Emporio della Solidarietà di Lugagnano.

“La protagonista del mio romanzo – racconta al Baco l’autrice – è Zoe, una ragazza di diciassette anni, che frequenta il penultimo anno di liceo classico. In classe è sostanzialmente un’emarginata, vittima di pettegolezzi e di insulti sussurrati a bassa voce da alcune compagne. Zoe ha una buona predisposizione verso la scrittura, la sua materia preferita è letteratura italiana. Una mattina il suo insegnante di italiano la invita a partecipare ad un laboratorio di lettura da lui organizzato con una classe quinta. Zoe accetta e questa si rivela un’occasione per poter conoscere dei ragazzi un po’ diversi da quelli della sua classe”.

La protagonista si sente invisibile agli occhi degli altri e questa è sicuramente una sensazione che accomuna molti adolescenti. “Nel mio libro, una parte degli eventi e alcuni personaggi sono di mia invenzione, tuttavia vi è anche una componente autobiografica, in quanto prevale il racconto di quella che è stata la mia esperienza personale al liceo – dice Anna -. L’ho scritto per poter trasmettere ai miei lettori l’importanza di valori come la solidarietà, la sincerità nei rapporti con gli altri, la volontà di essere se stessi e di coltivare le proprie capacità indipendentemente dai giudizi negativi di certe persone. Oltre a ciò, un’altra tematica decisamente rilevante in questo libro è la ricerca di amicizia”.

Il romanzo si rivolge agli adolescenti e ai preadolescenti, offrendo vari spunti di riflessione, ma è utile anche agli adulti e a chi lavora nel mondo della scuola.

“Ci sono ragazzi e ragazze adolescenti che non sono vittime né di violenza fisica né di cyberbullismo, ma non sono inclusi nel gruppo classe, perché derisi e oggetto di invidia. Credo inoltre che, se molti ragazzi leggessero il mio libro, probabilmente potrebbero comprendere, una volta finita questa emergenza sanitaria, l’importanza vitale delle relazioni autentiche nella realtà quotidiana: gli incontri a distanza e virtuali precludono gli abbracci e negano la possibilità di poter approfondire i rapporti al di là di chat e fotografie”.

Anna ha iniziato a scrivere “Avventure di una liceale invisibile” durante il primo anno di università, anche se la passione per la scrittura l’accompagna fin dall’infanzia. Dopo aver appuntato su un block-notes le caratteristiche principali di alcuni personaggi della storia, compresa la protagonista, ha lasciato queste annotazioni in un cassetto per circa due anni, finché non ha provato a scrivere una storia vera e propria.

Dopo un altro anno e dopo aver apportato delle modifiche, nel 2019 ha concluso il libro, facendolo stampare in alcune centinaia di copie ed organizzando una serie di presentazioni.

“Ora – conclude Anna Napponi – il mio romanzo è acquistabile presso alcune edicole del nostro territorio: a Lugagnano presso l’edicola Castioni, ma anche a Sommacampagna, a Bussolengo e a Verona, nell’edicola di Via Leoni. Spero in futuro di continuare a coltivare la mia passione per la scrittura, trovando materiali e spunti per scrivere un nuovo romanzo”. Il libro è acquistabile anche in internet, nei principale portali di vendita online.