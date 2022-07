“Avis sotto le stelle”: sabato a Sona un’incantevole serata di sensibilizzazione

Torna il 23 luglio l’evento di Avis Comunale di Sona dal titolo “AVIS sotto le stelle“. È una proposta di passeggiata notturna nello splendido scenario del territorio sonese che viene riproposta dopo la grande partecipazione dello scorso anno.

La manifestazione vuole essere occasione di socializzazione e di promuovere del dono del sangue, atto di generosità di cui c’è sempre tanto bisogno.

La passeggiata sarà allietata da poesie, racconti e brevi descrizioni dei luoghi visitati. Il ritrovo è presso la località Gustalla Nuova alle ore 20.30. Il rientro è previsto per le ore 23 circa. A conclusione della passeggiata sarà organizzato un momento di ristoro conviviale.

Per la passeggiata è richiesto essere muniti di calzature adeguate e di torcia elettrica per percorrere comodamente delle strade bianche non illuminate.

La partecipazione prevede un’offerta libera. Per informazioni sono disponibili i seguenti contatti: Daniele 3343048970, Corrado 3498329610, mail avissona@virgilio.it.