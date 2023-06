AVIS in festa a Lugagnano, un evento che ha saputo tenere assieme divertimento e solidarietà

Si è concluso domenica sera a Lugagnano l’appuntamento con “Avis in festa”, che ha riscosso un ampio e convinto successo nonostante le condizioni meteo abbiano in parte segnato la festa.

Presso il Parco Conti decine di volontari della sezione AVIS di Lugagnano hanno accolto le centinaia di visitatori, intrattenendoli con momenti ludici e conviviali. Un’atmosfera includente e divertente grazie al truccabimbi delle ragazze scout per i più piccoli, al karaoke, ai giochi in scatola per tutte le età del gruppo Che Scatole! e agli stand gastronomici organizzati e gestiti dai volontari dell’associazione Parco Conti, che hanno offerto cucina di qualità per tutti i palati.

“E’ doveroso ringraziare l’associazione Parco Conti per l’ospitalità, in particolare nella persona del presidente Bruno Stevanoni, il SOS ed il Comune di Sona per il sostegno e tutti volontari per aver reso possibile questa festa”, sono le parole di Valentina Boscaini, presidente della sezione locale AVIS dal 2021.

“Questo è il secondo anno che proponiamo questo evento e visti i risultati sarà sicuramente un appuntamento che cercheremo di rendere fisso – prosegue Valentina Boscaini -. Da grande soddisfazione vedere così tanti volontari all’opera e così tante persone che accorrono per godersi la festa. I frutti di queste occasioni, che sono fondamentali per farci conoscere e restare attivi nel territorio, si raccolgono dopo con le iscrizioni per diventare donatori di sangue”.