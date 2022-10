Avis Comunale di Sona: una bella giornata nel segno della donazione di sangue

Domenica 16 ottobre si è svolta a Sona la giornata di promozione della donazione di sangue organizzata dall’Avis Comunale di Sona.

Come da programma, la giornata è iniziata con il ritrovo in piazza della Vittoria a Sona ed è proseguito con la messa nella chiesa parrocchiale animata dal coro “Il mio paese”. Al termine, particolarmente significativo è stato il messaggio del presidente Corrado Andreoli, che ha ricordato la ripresa dell’attività sociale dopo due anni di pandemia, e la testimonianza di Federica che è stata salvata grazie alla donazione di sangue.

Semplice ma bello l’aperitivo organizzato sul sagrato della chiesa che ha permesso di socializzare e di favorire la promozione della donazione di sangue. Il gruppo degli avisini e simpatizzanti si è poi trasferito per il pranzo sociale al ristorante da Pilotto a Peschiera del Garda dove è stata anche prevista un’animazione con una sottoscrizione a premi.

Alla manifestazione erano presenti ospiti di rilievo: la presidente provinciale Paola Silvestri, rappresentanti delle associazioni di donatori del Comune e dei territori circostanti ed in particolare una rappresentanza dell’Avis di Sotto il Monte di Bergamo con la quale, in periodo di pandemia, sono stati attivati dei canali di solidarietà.

Concludiamo con il testo della bellissima ed intensa testimonianza di Federica che più di altri discorsi fa capire l’importanza di un gesto di solidarietà così semplice la vitale.

“Sono Federica e faccio parte del direttivo di AVIS Comunale di Sona. Qualche anno fa a causa di gravi problemi di salute ho dovuto subire 9 interventi chirurgici in tre anni. Poco dopo il primo intervento, quello più invasivo, si è rotta un’arteria ed ho avuto una forte emorragia. Per fortuna in sala operatoria sono riusciti a fermarla. Però a causa della grossa perdita di sangue i valori erano bassissimi e non riuscivo a riprendermi. Ho davvero rischiato di non farcela. Il medico mi disse che ci sarebbe stata la possibilità di fare delle trasfusioni. Ricordo ancora l’immagine di quella ‘linfa vitale’ che pian piano scendeva nel mio braccio. Già dopo le prime due sacche mi sentivo meglio e grazie ai donatori di sangue oggi sono qui per poter raccontare la mia esperienza. Se ancora non siete donatori, pensateci. Chi dona salva la vita! È un piccolo gesto ma il regalo più grande che si possa fare ad una persona. Grazie di cuore!”.