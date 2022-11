Autunno da protagonista per Verona, tra francobolli e manifestazioni

Stagione… calda per la filatelia: come spesso è accaduto di recente, durante l’ultima parte dell’anno avviene l’emissione di moltissimi dei dentelli previsti dal programma, creando una sorta di affastellamento caotico – ed evitabile? – che i collezionisti e gli esperti vivono con contrarietà.

I Tributi

25 ottobre, una data attesissima: “fanalino di coda” – o quasi – dei Paesi che hanno provveduto già da mesi, sono stati emessi due francobolli per la Serie Europa/PostEurop che per il 2022 ruota attorno a “Miti e Leggende”. Come ogni anno dal 1956, è scelto un tema che viene declinato a piacere, solitamente attingendo al folklore o alle ricchezze naturali di ciascun territorio. Dati i gravi fatti di cronaca in corso, il 2023 sarà dedicato alla Pace.

Pur se con tariffe difficilmente utilizzabili, entrano così in questa interessante carrellata da un lato Colapesce – il pescatore che sorregge una delle tre colonne su cui è poggiata la Sicilia, consumata dal fuoco dell’Etna, per evitare che l’isola sprofondi; bozzetto di Fabio Abbati. Dall’altro “i nostri” Romeo e Giulietta – i notissimi protagonisti della storia d’amore lirica e universale creata da Shakespeare, che da sempre danno lustro a Verona e che guardiamo con fierezza; bozzetto di Giustina Milite.

Il 27 ottobre è stata la volta del centesimo anniversario della fondazione della azienda Bauli: sul dentello campeggiano il logo e il pandoro, il prodotto da forno simbolo – insieme al suo “eterno rivale”, il panettone, lo ricordiamo sulla emissione a tema Galup dello scorso giugno – delle festività natalizie. Da laboratorio artigianale a realtà leader del settore dolciario, un altro orgoglio veronese debitamente riconosciuto.

La Manifestazione

Tra il 18 e il 20 novembre si è svolta la fiera della filatelia, della numismatica, del collezionismo “VeronaFil”, giunta alla sua 135esima edizione. Da decenni, pur se con alterne fortune – ricordiamo lo stop tra il 2020 e il 2021 a causa dell’emergenza covid – è il punto di riferimento e d’incontro per commercianti e appassionati. Tanti gli approfondimenti e le attività, come la possibilità di comprare dagli stand postali di Bielorussia e Svizzera e di spedire la propria corrispondenza da quelli di San Marino e Città del Vaticano. La prossima avrà luogo in giugno, nei padiglioni di Verona Fiere, a ingresso gratuito.

Il Futuro

Al momento è difficile fare previsioni: l’insediamento del nuovo Governo in carica ha portato un importante cambiamento che interessa da vicino il settore. Infatti, i francobolli non verranno più emessi dal Mise Ministero dello Sviluppo Economico – che cessa di fatto di esistere – ma dal Mimit Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con al vertice Adolfo Urso, sempre insieme a Poste Italiane.

La Scheda

Il sito del Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Tutti i francobolli emessi per la “serie Europa”

Il sito di VeronaFil aggiornato a ogni edizione