ATV: Ecco gli orari delle linee di rinforzo previste per la ripartenza delle superiori il primo febbraio

In previsione della ripresa delle lezioni per gli istituti superiori di Verona e provincia di lunedì prossimo 1 febbraio, ATV ha predisposto un apposito piano del trasporto pubblico – in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e provinciale, Ente di Governo del TPL, Comune e Provincia di Verona e sotto il coordinamento della Prefettura di Verona – in maniera da consentire a tutti gli studenti, residenti in ogni comune della provincia, di contare sui mezzi pubblici per muoversi in sicurezza da casa a scuola e viceversa.

La rete delle corse di linea e dei servizi speciali scolastici è stata rinforzata ed integrata in modo da adeguare il servizio alle normative sul distanziamento che prevedono l’obbligo di trasportare su ciascun autobus un numero di passeggeri non superiore al 50% e di integrare il servizio con nuove corse, in particolare per la rete provinciale, in coerenza con lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita da parte degli istituti scolastici di Verona, che prevede due fasce orarie di ingresso, alle 8 e 9.40, con le conseguenti modifiche degli orari di uscita fino alle 14.45.

Dove necessario, ATV ha inserito ulteriori corse integrative o comunque ha modificato gli orari di partenza in modo da consentire l’arrivo a scuola in tempo utile e il rientro a casa. Per potenziare il servizio, ATV ha sfruttato l’opportunità, introdotta dalla recente normativa sul contenimento dell’emergenza sanitaria, di impiegare nei servizi di trasporto pubblico locale scolastico anche autobus di aziende private normalmente dedicati al trasporto turistico. Pertanto, dal 1 febbraio circa 350 corse giornaliere saranno effettuate con l’utilizzo di pullman turistici.

ATV ha attivato, inoltre, un servizio di assistenza all’utenza che vedrà l’impiego di un centinaio di facilitatori, dislocati ai capolinea della rete ed alle principali fermate, con il compito di fornire informazioni, agevolare l’incarrozzamento degli studenti, sorvegliare le aree di attesa per evitare assembramenti, monitorare il servizio fornendo ai centri operativi aziendali informazioni tempestive per l’attivazione dei prevedibili aggiustamenti che si renderanno necessari dopo i primi giorni di scuola.

L’azienda di trasporti veronese si è anche resa disponibile a fornire gratuitamente ai propri utenti 35 mila mascherine FFP2/KN95, molto più efficaci rispetto a quelle cosiddette “di comunità” e in grado quindi di garantire una maggior protezione a distanza ravvicinata.

A questo scopo sono state contattate le scuole richiedendo loro il numero degli studenti iscritti in modo da effettuare la distribuzione delle mascherine, con preghiera di dare priorità a coloro che usano il servizio di trasporto pubblico.