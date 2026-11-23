Scrivere delle ATP Finals senza Jannik Sinner è un po’ come andare alla sagra della porchetta e ordinare un’insalatina. Per carità, sarà anche buona, ma non è esattamente per quella che ti sei messo in viaggio. Eppure, come cantavano i Queen, The Show Must Go On. Lo spettacolo deve continuare. E a Torino è continuato, fino a incoronare un Carlos Alcaraz sempre più padrone del proprio destino.

Lo spagnolo ha vinto le sue prime ATP Finals, superando Alexander Zverev per 6-2, 7-6(7), e ha aggiunto un altro gioiello a una collezione che, a soli 23 anni, comincia ad assumere dimensioni imbarazzanti per il resto del circuito. Una finale di alto livello, dominata nel primo set e diventata una battaglia di nervi nel secondo, fino a un tie-break ricco di colpi di scena. Alcaraz raccoglie così il testimone proprio da Sinner, vincitore a Torino nel 2025.

Zverev, fino a domenica, aveva trasformato il proprio servizio in una specie di cassaforte svizzera: nessuno era riuscito a scassinarla per tutta la settimana. Poi è arrivato Alcaraz, e quella sicurezza quasi impenetrabile è improvvisamente svanita. Il tedesco ha smarrito le sue abituali percentuali, ma soprattutto si è trovato davanti qualcuno capace di rispondere a battute che per gli altri sono praticamente ingiocabili.

Zverev, d’altra parte, aveva vinto tutti e tre i precedenti indoor contro lo spagnolo, compresi i due giocati proprio a Torino. Ma Alcaraz non perde con lui dalle Finals del 2024 e il bilancio complessivo ora dice 8-6 per Carlos. Ancora più eloquente quello delle finali: tre a zero per lo spagnolo. Il tedesco continua ad avere un arsenale formidabile, ma contro questo avversario, troppo spesso, non basta.

Eppure Zverev ha avuto le sue occasioni. Nel secondo set ha recuperato un break di svantaggio e ha trascinato l’avversario a un tie-break dall’andamento quasi folle. Alcaraz è volato sul 3-0, il tedesco ha risposto infilando sei punti consecutivi e procurandosi tre set point. Sembrava l’inizio di un’altra partita.

Lo spagnolo, invece, li ha cancellati tutti, ha raggiunto il 6-6 e si è procurato un primo match point sul 7-6, prontamente annullato. Poi, sul 7-7, ha preso gli ultimi due punti, chiudendo con un rovescio decisivo. Alcaraz, nei momenti che contano, possiede quella naturalezza quasi irritante di chi sembra divertirsi ancora di più quando la partita rischia di sfuggirgli di mano.

Con tutti e quattro gli Slam già in bacheca e ora anche le ATP Finals, Alcaraz entra in un club che fino a domenica contava soltanto Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Non proprio una compagnia di comprimari. A riconoscerlo è stato lo stesso Zverev, che durante la premiazione ha scherzato: “Sei già una leggenda assoluta del nostro sport e hai soltanto 23 anni. Se domani decidessi di ritirarti, andrebbe bene lo stesso. Potresti semplicemente rilassarti”. Una proposta che, probabilmente, il resto del circuito sottoscriverebbe immediatamente.

Battute a parte, quella di Zverev resta una stagione straordinaria. Il tedesco ha finalmente spezzato la maledizione degli Slam, vincendo Roland Garros e US Open, e a 29 anni ha raggiunto il tanto inseguito numero uno del mondo. Due titoli Major e il primato mondiale: un bilancio che non ha certo bisogno di giustificazioni.

Sarebbe però ingenuo dimenticare le lunghe assenze di Sinner e dello stesso Alcaraz. Zverev ne ha approfittato, senza alcuna colpa: gli avversari si battono quando sono in campo, non quando sono in infermeria. Resta però un dato impietoso: nel 2026 il tedesco ha affrontato sette volte i due fenomeni, perdendo sempre.

Non perderti questa rubrica del Baco

L’ultima apparizione in campo di Sinner risale alla finale di Wimbledon del 12 luglio, quando la nostra Volpe Rossa superò proprio Zverev in quattro set, vincendo il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese. Da allora il tennis italiano è rimasto in attesa, mentre Alcaraz, dopo la propria pausa, è tornato a vincere, conquistando tre titoli in due mesi, Tokyo, Vienna e Parigi-Bercy, prima di completare l’opera a Torino.

Le ATP Finals 2026, del resto, non erano cominciate sotto i migliori auspici. Il campo di Torino, trasformato in una vera e propria pista di lancio per i grandi battitori, aveva suscitato parecchie critiche. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci non erano stati teneri: superficie troppo veloce, scambi ridotti al minimo e troppo tennis sacrificato sull’altare del servizio. A tratti, più che una partita, sembrava una gara di artiglieria.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO Una mail può fermare la scuola. Ma è il disinteresse che rischia di distruggerla di Luisa Fazzini

Per fortuna la finale ha dato almeno in parte torto ai critici. Alcaraz ha trasformato quattro palle break su sette, Zverev due su cinque, e il pubblico ha finalmente visto scambi di qualità, recuperi e ribaltamenti di fronte. Perché il servizio potrà anche essere un’arma devastante, ma il tennis resta uno sport decisamente più interessante quando la pallina torna dall’altra parte della rete.

Probabilmente la partita più bella del torneo, però, era arrivata il giorno prima: la semifinale tra Alcaraz e Ben Shelton, vinta dallo spagnolo 3-6, 6-3, 7-6(1). Due giocatori capaci di accendere il pubblico a ogni scambio, tra accelerazioni impressionanti e colpi da applausi. Shelton ha mostrato ancora una volta un talento enorme e una personalità che non passa inosservata.

L’arrivo di Juan Carlos Ferrero, già mentore di Alcaraz, al fianco del padre Bryan Shelton, potrebbe rappresentare la svolta per il 2027. Se l’americano riuscirà ad aggiungere disciplina tattica e continuità alla sua potenza, i due grandi protagonisti del circuito potrebbero ritrovarsi un ospite piuttosto scomodo alla loro tavola.

Ma mentre il tennis mondiale guarda già alla prossima stagione, dalle parti della Tribuna VIP del Divano le preoccupazioni sono decisamente altre. Le ultime indiscrezioni raccontano di pellegrinaggi in preparazione tra Lourdes, Fatima e Medjugorje, con qualche membro particolarmente devoto disposto persino ad affrontare tutte e tre le tappe. L’obiettivo è uno soltanto: ottenere la grazia di rivedere la nostra Volpe Rossa finalmente guarita e pronta a tornare in campo nel 2027.

Perché al di là dei numeri uno, delle coppe e delle classifiche, Jannik Sinner è diventato molto più di un campione da seguire. È quell’appuntamento che aspetti, quell’emozione che ti accompagna, quella certezza che anche una giornata qualunque possa trasformarsi in qualcosa di speciale.

E quando manca un campione così, puoi anche avere davanti il miglior tennis del mondo, ma senti comunque che qualcuno ha lasciato una sedia vuota. Alcaraz merita tutti gli applausi, Zverev il rispetto che si deve a chi ha saputo coronare i propri sogni. Ma adesso, caro Jannik, rimettiti in sesto. Perché lo spettacolo è andato avanti, certo. Però senza di te non è proprio la stessa cosa. Forza Sinner sempre!