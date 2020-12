L’ultima assemblea del Forum delle associazioni del Comune di Sona, di cui avevamo parlato su queste colonne, è stata occasione per mettere assieme associazioni e proposte di percorsi di crescita condivisi.

Il tema centrale dell’assemblea è stato legato al progetto giovani ed associazioni chiamato “Let’s start: Camminare insieme ai giovani” a cui alcune associazioni hanno partecipato durante il 2020. L’esperienza presentata dalle sei associazioni (Sona verso il Mondo, Corpo bandistico di Sona, ANTS, (E)vento tra i Salici, La Torre di Palazzolo, Culturalmente) che hanno partecipato ha messo in evidenza i valori significativi legati ad un approccio metodologico nuovo di condivisione di un progetto con alcuni giovani.

Il messaggio che è passato sia dai rappresentanti delle associazioni partecipanti che dai giovani che hanno aderito è stato chiaro. Collaborare tra associazioni e giovani in una dimensione intergenerazionale è possibile se si applica una modalità che riconosca i rispettivi valori.

Un’opportunità che in un prossimo futuro è probabile che possa essere replicata e che consentirà ad altre associazioni che sceglieranno di aderire di farne esperienza.

Altro tema che nell’assemblea è stato posto sul tavolo da parte dell’Assessore alle associazioni è stato quello di un percorso formativo sulla comunicazione costituito da una serie di incontri con una doppia finalità.

La prima è quella di aumentare la consapevolezza delle modalità di comunicazione che serve conoscere per riuscire a trasmettere la propria identità associativa. La seconda è quella di mettere in pratica l’opportunità di migliorare la propria comunicazione con un approfondimento del percorso e la proposta di un progetto con un affiancamento consulenziale che potrà essere sostenuto economicamente in quota parte anche dall’assessorato alle associazioni.

Due temi, quelli trattati, di particolare rilievo che richiedono però di verificare qual è il livello di consapevolezza e di bisogno reale che hanno le associazioni alle quali è stata presentata questa doppia proposta.

Per questo motivi è stato predisposto un questionario online e comunicazione tramite la newsletter del Forum delle associazioni.

Cogliamo l’occasione in queste righe per ricordarlo e darne evidenza a coloro che ancora non lo hanno compilato in modo da poter avere un panorama dei bisogni più realistico e concreto.

Il questionario può essere compilato da un referente di ogni associazione di Sona cliccando sul tasto qui sotto.