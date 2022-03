Assemblea provinciale degli Alpini veronesi al Palaolimpia. Il sindaco di Sona: “Grazie per il vostro impegno prezioso”

Sabato 26 marzo la sezione veronese dell’associazione nazionale Alpini ha tenuto a Verona, nel Palaolimpia, l’assemblea provinciale dei delegati dei tantissimi gruppi alpini veronesi.

Il presidente provinciale Luciano Bertagnoli, vera anima dell’immenso e impagabile impegno delle Penne Nere sul territorio veronese, ha tenuto un’appassionata relazione che ha ricordato quanto gli Alpini hanno fatto e continuano a fare per le nostre comunità, anche in tempi di pandemia e in queste settimane di conflitto in Ucraina.

A portare i saluti a nome dei 98 sindaci scaligeri presenti è stato il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi (nella foto qui sotto), che in un applaudito intervento ha ringraziato con calore tutti gli Alpini veronesi per la splendida opera di civismo, solidarietà ed impegno che mettono in campo ogni giorno nelle nostre comunità.