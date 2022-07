Asfalti a Sona: Il Comune affida lavori per 536mila euro

Con una gara d’appalto con il criterio del massimo ribasso che si è tenuta lo scorso 7 luglio, alla quale erano state invitate sei imprese, il Comune di Sona ha affidato ad una ditta di San Martino Buon Albergo i prossimi lavori di asfaltatura da tenersi nel territorio.

L’intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali comunali era stato previsto con delibera della giunta Mazzi dello scorso 26 aprile, a cui doveva appunto seguire la gara per l’affidamento di quei lavori.

I lavori di asfaltatura interesseranno a Palazzolo via Bellevie e via Barbarago, a Sona via San Quirico, via Mascagni, via Donizzetti e via Val di Sandrà e a Lugagnano via don Bosco e verranno realizzati entro la fine del 2022.

L’importo di affidamento alla ditta vincitrice della gara d’appalto è stato di 536mila euro.