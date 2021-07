Asfaltature per 350mila euro a Lugagnano e Palazzolo. Al via alcuni interventi sulle strade comunali

Due importanti opere di rifacimento completo della pavimentazione stradale interesseranno via Santa Giustina, via Castagne e via La Prà a Palazzolo e via R. Kennedy a Lugagnano, per una spesa complessiva di 350mila euro.

L’amministrazione comunale ha iniziato anche per l’anno 2021 dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, allo scopo di preservarne nel tempo le caratteristiche funzionali e prestazionali, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza stradale.

“L’importo stanziato fa capire quanto sia costoso il lavoro e perché non possiamo certo asfaltare, ogni anno, gli oltre 250 chilometri di strade presenti a Sona — spiega il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi —. In questi giorni stiamo realizzando anche altri interventi sulle nostre strade, tra i quali il rifacimento dei marciapiedi sud con sostituzione cordonate in via Ticino, dei marciapiedi di Via Scurtoli, l’asfalto di via della Concordia e di un tratto di Via Roma da via Mangano all’ingresso del parco di Villa Romani”.

“Trovandosi nella condizione di dover scegliere dove intervenire, prendiamo in considerazione diversi fattori come l’importanza dell’arteria, il traffico sostenuto, la sicurezza e le segnalazioni che giungono agli uffici, non su Facebook – spiega ancora Mazzi -. È importante che questo si sappia, in quanto tutti vorrebbero l’asfalto perfetto davanti a casa ma, come amministrazione, dobbiamo valutare tutto il territorio e programmare i lavori nel tempo. Anche perché molti dei soldi che abbiamo in cassa non possiamo spenderli perché bloccati sul fondo crediti di dubbia esigibilità, che sono gli importi accantonati a copertura di tasse e sanzioni non pagate dai cittadini”.