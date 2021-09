Asfaltature a Lugagnano: Ecco come cambiano da lunedì i trasporti pubblici da e per Verona

L’ordinanza con il quale il Comune di Sona chiude a Lugagnano per lavori di asfaltautura la viabilità su via Kennedy da lunedì prossimo e per dodici giorni creerà qualche problema anche ai bus di linea e ai trasporti scolastici da e per Verona.

ATV ha, infatti, previsto la deviazione delle linee 13 – 161 e dei servizi scolastici “SC410 – SC420 – SC440 – SC450”.

Per quanto riguarda la linea 161 e i servizi scolastici direzione Verona-Stazione Porta Nuova è previsto il percorso regolare fino alla seconda fermata n. 161034 via Capitello in località Canova, poi via Festara, quindi via Vassanelli, via Bussolengo, prosegue su via Pelacane, quindi via Stazione, via Caduti del Lavoro poi percorso regolare.

Per quanto riguarda, invece, la linea 161 e servizi scolastici in direzione Salionze il percorso rimane regolare.

Invece, le linee 13 – 161 e i servizi scolastici in partenza da Mancalacqua direzione Stazione Porta Nuova effettuano la partenza dalla fermata 161034 via Capitello, fermata 15 “Canova”, poi via Festara, quindi via Vassanelli, via Bussolengo, via Pelacane, via Stazione, via Caduti del Lavoro e quindi percorso regolare.

Sono pertanto sospese le fermate 161032 via Mancalacqua, 4, 161030 via Mancalacqua, 18, 161028 via Cao del Prà, 39 “Campo Sportivo”. Le fermate alternative sono 161034 via Capitello “Canova” e 161026 via caduti del Lavoro PT.

Qui sotto la mappa della modifica dei percorsi.