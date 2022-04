Arriva un evento imperdibile per gli amanti della moto Caballero: Organizza Filippo Tacconi di Palazzolo

La bella stagione è alle porte e con l’arrivo del clima mite e delle lunghe giornate soleggiate cresce la voglia dei motociclisti di tirare fuori dai garage le proprie due ruote e solcare le strade per una gita spensierata.

Ed ecco che un ragazzo ventiseienne di Palazzolo, Filippo Tacconi, ha organizzato uno degli appuntamenti più interessanti del panorama motociclistico della nostra provincia.

Filippo, raccontami cosa bolle in pentola.

Il prossimo 30 aprile ho curato l’organizzazione di una delle quattro tappe italiane, l’unica per il nord est, di “The long way” il raduno ufficiale Fantic Motor riservato a quaranta possessori di moto Caballero nelle cilindrate 125 e 500 cc. Alla guida di questo corposo gruppo in partenza alle 9 dal mio negozio Motobox di Bussolengo, andremo a visitare i più suggestivi luoghi in Valpolicella ed in Valpantena per un tour che farà apprezzare ai partecipanti provenienti da tutta Italia, le bellezze paesaggistiche delle nostre zone.

Filippo Tacconi, titolare del negozio di moto di Bussolengo. Sopra, un motoraduno di Caballero.

Un appuntamento da non perdere quindi per gli appassionati…

Senza dubbio anche perché oltre a giornalisti di settore e testimonial della casa madre, farà parte del gruppo anche il famoso motociclista Franco Picco, pilota ufficiale Fantic per la Dakar che nel suo palmares vanta ben 13 partecipazioni, con due secondi posti come miglior risultato, a questa famosissima gara di Rally per moto conosciuta in tutto il mondo. I posti disponibili sono andati esauriti in un attimo ma per chi vuol conoscere il mondo ‘Caballero’, ci sarà la possibilità, nella settimana dal 26 aprile in poi di provare una delle dieci moto demo che la Fantic Motor ha destinato al negozio di Bussolengo, in virtù del forte legame instaurato sin dal momento dell’apertura di due anni fa in qualità di primo store monomandatario del marchio veneto.

Parlami della moto Caballero.

Sogno di tanti ragazzi negli anni ‘70, ha goduto recentemente di una rivisitazione stilistica ed un rilancio del marchio accompagnati da un grande successo di vendite. E’ una moto di 150 kg, monocilindrica, molto facile e divertente da guidare sia su asfalto che in percorsi fuoristrada poco impegnativi. Ha un prezzo abbordabile e piace molto anche alle donne che la guidano e ne apprezzano la semplicità di guida tanto che qualcuna di queste “centaure” farà parte del nostro gruppo di quaranta piloti.

E’ un prodotto rivolto quindi ad un vasto pubblico.

Ha una serie di utilizzatori veramente trasversale: ai nostri giorni guida una Caballero il sessantenne nostalgico, che l’aveva scelta 35/40 anni fa quando rappresentava l’alternativa italiana alle moto giapponesi, come la possiede anche il ragazzo di sedici anni che è attratto dal marchio accattivante, sinonimo di lifestyle selvaggio e di voglia di avventura su due ruote senza tutte quelle diavolerie elettroniche che spesso limitano il piacere di guida.

Appuntamento quindi per il 30 aprile sulle nostre strade.

Certamente, non vedo l’ora di mostrare ai partecipanti al raduno tutte le bellezze del nostro territorio che verrà attraversato in sicurezza e prudenza da una variopinta e rumorosa colonna di Caballero rombanti. Dopo tanta attesa, questo raduno, che avrà ampia risonanza nella stampa specializzata, darà il via alla stagione motoristica e sarà una bella cartolina per i tanti turisti a due ruote che visitano le nostre colline, il lago di Garda e la nostra città.