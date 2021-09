Arriva anche a Sona l’associazione Plastic Free Onlus. Ne parliamo con il referente Nicolò Bergamin

L’introduzione della plastica monouso, avvenuta su larga scala nell’ultimo cinquantennio, ha fatto sì che nel mondo si disperdesse una quantità enorme di imballaggi e accessori di ogni genere.

Fino a qualche anno fa in pochi comprendevano il rischio che questo materiale, molto resistente, almeno all’apparenza, avrebbe comportato per la salute del nostro pianeta. Negli ultimi anni, a seguito di un incremento circa la consapevolezza del problema, si assiste ad una lenta presa di coscienza da parte delle istituzioni, che hanno iniziato a promuovere l’utilizzo di materiali alternativi e biodegradabili.

Di questo e altri temi abbiamo discusso con Nicolò Bergamin, referente Plastic Free ONLUS per il territorio del Comune di Sona (sopra, nella foto di Mario Pachera). Bergamin ha già avuto un primo incontro con il territorio su questo tema in occasione del convegno organizzato da Verona Domani per Sona a Lugagnano la scorsa settimana.

Bergamin, ci spiega che cos’è Plastic Free?

Plastic Free è una ONLUS impegnata nella lotta contro l’inquinamento da plastica, in maniera particolare la plastica monouso. Il nostro obbiettivo non è annullare l’utilizzo della plastica bensì ridurre l’impatto della plastica monouso. L’associazione è nata circa due anni fa, e forte dell’importante successo riscontrato sui social ha iniziato a radicarsi sul territorio. Personalmente sono diventato referente per il Comune di Sona circa due mesi fa, periodo in cui ho potuto apprezzare la vivacità dell’organizzazione e respirare la passione che i volontari mettono in questa iniziativa.

Da dove parte Plastic Free?

Plastic Free parte dalla volontà di porre un rimedio all’eccessivo consumo di plastica quotidiano di ognuno di noi. E’ stato pubblicato un primo video di sensibilizzazione che è diventato subito virale sui social, quindi da una pagina Facebook, che il primo mese contava 1.000 like, al terzo mese erano già diventati 110.000. Oggi sono oltre 288.000.

Cosa fa Plastic Free?

L’associazione, come si evince dal sito, nasce con l’iniziativa legata agli appuntamenti di raccolta. Successivamente, sono stati introdotte ulteriori progettualità nelle scuole finalizzare alla sensibilizzazione in materia ambientale, l’iniziativa per il salvataggio delle tartarughe e le Plastic Free Walk. Abbiamo come obiettivo di trasformare gli istituti scolastici in ambienti Plastic Free. In Italia ci sono oltre 8 milioni di studenti che potenzialmente, in 200 giorni scolastici, consumano oltre un miliardo di bottigliette all’anno, Plastic Free promuove l’acquisto di depuratori d’acqua così da permettere ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia di acqua pura, evitando bottigliette in plastica.

Ad oggi che risultati ha ottenuto Plastic Free?

L’associazione sta crescendo in maniera importante. Nel 2021 si stima saranno oltre 3.000 gli appuntamenti di raccolta in Italia. Ad oggi gli appuntamenti Plastic Free hanno raccolto oltre 1.000 tonnellate di rifiuti. Il progetto di salvataggio delle tartarughe marine ha visto già oltre 100 esemplari salvati da Plastic Free.

Un questione importante, come si finanzia Plastic Free?

Principalmente tramite le quote associative, anche se recentemente abbiamo assistito ad una crescita delle donazioni sia sul web sia da parte di imprese del territorio.

Perché ha deciso di aderire a Plastic Free?

Ritengo che l’impegno in prima persona sia importantissimo perché solo da una crescita della consapevolezza collettiva del problema potremmo porre degli argini a questo fenomeno. Sono convinto che sia necessario dare l’esempio in maniera concreta sul proprio territorio per ispirare e sensibilizzare i cittadini su un problema mondiale urgente come quello dell’eccesivo utilizzo di plastica monouso. Per questo motivo ho aderito a questa ONLUS per poter dare in prima persona il mio contributo con l’auspicio di collaborare con altre associazioni del territorio. Ho maturato la decisione di aderire a Plastic Free dopo aver contribuito come Verona Domani Per Sona ad organizzare un paio di iniziative di raccolta sul territorio che hanno visto un buon successo. Tuttavia, sono emerse alcune criticità nel garantire una copertura assicurativa ai partecipanti, Plastic Free è l’unico ente accreditato sul territorio nazionale che può garantire copertura assicurativa a questi eventi attraverso la semplice iscrizione.

Veniamo sul nostro territorio, come opera Plastic Free a Sona?

Plastic Free a Sona si è formato attorno al gruppo civico che aveva proposto le iniziative di raccolta nel nostro Comune, io mi sono offerto di essere il referente ma ci siamo riproposti di effettuare una turnazione periodica del ruolo di referente di modo da dare la possibilità a più persone di avvicinarsi alla realtà e contribuire in maniera significativa. Ovviamente essendo appena nati siamo alla ricerca di chiunque voglia mettersi in gioco con proattività ed entusiasmo a favore degli obiettivi già sopra menzionati. Sono stato nominato referente comunale ad inizio agosto e ho immediatamente avviato un dialogo con l’amministrazione al fine di addivenire alla stipula di un protocollo tramite cui il Comune metta a disposizione il proprio patrocinio agli eventi di raccolta rifiuti. Devo dire che abbiamo instaurato una proficua collaborazione, anche in pieno agosto, e ho riscontrato una buona sensibilità su queste tematiche nel corso dell’incontro con il sindaco Gianluigi Mazzi, il Presidente del consiglio comunale Mattia Leoni e l’assessore Roberto Merzi, che ringrazio per la fattiva collaborazione. Al contempo ho provato a capire la disponibilità da parte di alcune imprese locali nel supportarci con sponsorizzazioni utili a fornirci il materiale per effettuare le raccolte e offrire un piccolo ristoro ai partecipanti all’evento e devo dire con soddisfazione che diverse imprese hanno deciso di supportare la nostra iniziativa.

Quindi a quando la prima raccolta Plastic Free?

La data è fissata per domenica 26 settembre in concomitanza con l’evento nazionale in cui ciascuno referenti in Italia organizzerà una raccolta. A seguito di una valutazione si è deciso di concentrare la prima raccolta nella zona industriale in località Festara, identificata come quella con la più evidente problematica legata ai rifiuti sul territorio Comunale. Ho contattato alcune imprese della zona che si sono rese disponibili a sponsorizzare l’iniziativa con un contributo economico, in questi giorni mi propongo di confrontarmi con altre associazioni del territorio per sondare la disponibilità a partecipare e organizzare un momento di ristoro per i partecipanti all’iniziativa. Per iscriversi è necessario semplicemente compilare il seguente form online: www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-sona/. Vi aspettiamo numerosi!