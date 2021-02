“Arbor redemptionis” nella chiesa di Lugagnano, ovvero il nascosto dell’opera

Ascolta questo articolo, un modo differente per informarti.

Un giorno d’autunno il giovanissimo Federico Bellomi (1928-2010) incontrò l’incisore Dante Broglio in una piccola strada detta “tra due mura”, nel paese di Colognola ai Colli. Da alcuni mesi era tornato a vivere con la madre nella casa natìa, l’infanzia la trascorse tra balie e collegio dopo che il padre morì in un incidente stradale. L’incontro con il maestro incisore fu importante e decisivo per il suo futuro.

Dal maestro imparò la tecnica dell’incisione ma soprattutto a dipingere, lo incoraggiò a partecipare ai concorsi d’arte contemporanea e, con la famiglia del dottor Cazzola medico del paese, contribuì notevolmente alla sua formazione culturale. Nel dopoguerra il dipingere divenne per il Bellomi un mestiere, su commissione iniziò ad affrescare pareti interne di alcune ville nel territorio veronese.

Molte sono le opere murali che realizzò nel corso della sua vita, l’ultima è collocata proprio nel transetto laterale destro della chiesa di Sant’Anna di Lugagnano.

Questo grande dipinto, Arbor Redemptionis, racconta la storia della salvezza attraverso episodi, trattasi di una tempera di caseina lattica di duecento quaranta metri quadri probabilmente una delle più grandi nel territorio italiano. Per questo dipinto, il Bellomi ha utilizzato una tecnica già in uso nel Rinascimento, la caseina lattica una proteina che si ricava dal latte crudo scremato. Federico Bellomi dipinse tutta la parete della chiesa di Sant’Anna con l’uso di questa tecnica nella quale i pigmenti colorati sovrapposti con maestria, danno origine a moltissime velature e timbri tonali.

Una curiosità: la caseina madre va conservata in frigorifero, il Bellomi per questo grande lavoro la teneva all’interno di un barattolo di vetro immerso in un composto di calce spenta ed acqua e il tutto in un contenitore di plastica posto sull’impalcatura, come si usava anticamente.

Nell’opera Arbor Redemptionis vi sono rappresentati simbolicamente momenti importanti della vita di questo artista, uno di questi è il periodo trascorso in miniera.

Osservando la parte bassa dell’opera Arbor Redemptionis troviamo dipinti i reprobi, i respinti dalla giustizia divina destinati agli inferi, una massa di corpi che volteggiano in giravolte. In alcuni di essi, quelli con i visi maggiormente scuri, la parte bianca dell’occhio detta sclera, risalta maggiormente. Nei cunicoli delle miniere i visi si vedono così per la poca illuminazione e perché sporchi di polvere nera rilasciata dall’estrazione del carbone. L’esperienza della miniera rimase indimenticabile per Federico Bellomi, in molte sue opere ne troviamo dipinta la testimonianza.

Quando terminò il secondo conflitto mondiale, molti giovani cercarono opportunità di lavoro all’estero, Federico Bellomi decise di migrare in Francia (1949-1951) con l’intento di lavorare nei dintorni di Parigi, visitando così i musei della città e studiare le opere dei grandi maestri.

Durante le fasi di formalizzazione della domanda di lavoro all’estero, non conoscendo molto bene la geografia, egli scelse la regione della Loira pensando fosse geograficamente vicina alla capitale francese. Scoprì, solo quando arrivò a Sant’Etienne, che il luogo era piuttosto lontano da Parigi, la miniera si trovava in una zona centrale del territorio francese.

Nel libro La macia del vento vi è contenuto un lunghissimo racconto scritto da Federico Bellomi degli anni trascorsi in miniera, ecco riportato un breve scorcio di quell’esperienza: “Eccomi quindi arrivato al posto indicato come taille B, arrampicandomi sulla parete di destra riesco ad infilarmi attraverso il foro, vengo assegnato come manovale agli ordini di un giovane minatore francese cottimista. La miniera non è un luogo per sentimentalismi me ne accorgo sin da ora: come mi vide mi classificò subito un maccarone, vocabolo appropriato dai francesi a tutti gli italiani”.

“A questo punto iniziò per me l’inferno: con una pala larga, dal manico cortissimo, cominciai a spalare il carbone per farlo scendere lungo il budello inclinato. Il mio nuovo padrone piantava freneticamente il martello pneumatico nella parete e ne sbloccava enormi massi che mi faceva rotolare tra le gambe. La polvere toglieva il respiro ma quel demonio scatenato sembrava essere nel suo elemento naturale. Nel suo dialetto, che non capivo, urlava verso di me mostrandomi i pugni. Io continuavo a spalare con ritmo incessante, ad un certo punto mi accorsi di avere i pantaloni a brandelli: lo feci notare a questo forsennato ed egli, che era nudo come del resto tutti gli altri, mi rise in faccia e mi fece intendere che domani questi miei scrupoli sarebbero caduti. Chiunque abbia usato un badile ed una pala conosce gli effetti che questi producono sulle mani di un principiante. Due ore dopo ho le mani doloranti per le vesciche che si sono formate e rotte, il carbone e il sudore vi entrano provocando ulteriori lacerazioni”.

“Apprendo subito il nome degli arnesi urlatomi, con una bestemmia, nelle orecchie. Questo giovane minatore non fa soste, la sua pelle madida di sudore è ricoperta di uno spesso strato di carbone e i suoi occhi bianchi tradiscono l’odio che egli deve nutrire per me che sono italiano. Presi la bottiglia dell’acqua e la portai alla bocca mentre il mio capo non smetteva di urlare e sciorinai all’indirizzo di quel pazzo tutto un vocabolario tipicamente veronese, dopo di che la polvere, il calore soffocante, il carbone che mi investiva continuamente e le imprecazioni di quell’ossesso mi diedero della miniera uno spettacolo agghiacciante. In quel primo mattino, mentre spalavo alacremente sentii ad un tratto mancarmi il respiro e stramazzai al suolo rotolando giù per il budello. Il frastuono e la polvere non permisero al mio superiore di accorgersi della mia scomparsa. Ma quando vide che il carbone si ammucchiava urlò una bestemmia e scese a cercarmi. Il giorno dopo svegliandomi all’ospedale mi dissero che era cosa di poco conto e che ne sarei uscito molto presto. Seppi di essere rotolato per cinque, sei metri e un masso mi era piombato sul ventre”.

La tensione di questo racconto è ben visibile nel quadro dei reprobi sia dal punto di vista della composizione, dove questi corpi tormentati dalla drammaticità dell’esistenza umana si muovono in continuazione in cerca di pace, sia coloristico dove predominano colori caldi con un certo spessore cromatico.

Nell’opera Arbor Redemptionis vi sono rappresentati simbolicamente altri momenti importanti della vita di Federico Bellomi, una vita ricca di incontri e di lavoro ma soprattutto una vita dedicata all’arte e amore per la Bellezza.