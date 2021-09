Aprono le iscrizioni alla Onemusic Academy di Lugagnano: Tornare a sorridere con la musica

Dopo un’estate che ha visto il ritorno di gran parte delle attività culturali nel nostro paese, con una grande affluenza di pubblico da un lato e molte tensioni dall’altro, si avvicina l’inizio di un nuovo anno scolastico anche alla Onemusic Academy, una realtà presente da molti anni a Lugagnano, partner de ll Baco da Seta, e che mercoledì 15 settembre apre formalmente le iscrizioni ai corsi di musica per l’anno accademico 2021/22

“Seppur denso di difficoltà, il bilancio dell’anno scorso, è stato molto positivo ed è sfociato in bel saggio finale, che ha visto l’esibizione dei piccoli allievi, ma soprattutto, ha avuto il potere di ricordarci quanto bella e insostituibile sia l’esperienza di fare musica insieme. – spiega il presidente, e batterista, Erik Spedicato –. I sorrisi che ho visto alla fine dell’esibizione mi hanno dato una grande carica. La nostra sfida sarà quella di tornare a far sorridere le persone, con la musica. E’ ancora possibile recuperare la gioia delle cose, io stesso ho dedicato il tempo estivo a ‘restaurare’ la voglia di sorridere, fortemente minata dalle tensioni che abbiamo vissuto tutti”.

L’offerta formativa dell’associazione è densa di proposte come canto, pianoforte jazz, tastiere, batteria, basso, chitarra elettrica, chitarra classica, violino, teoria, ear traning, e si avvale di una squadra docenti che collabora ininterrottamente da anni.

Come di consueto le attività si tengono nella sede in via Cao del Prà, una sede completamente adibita per fare e produrre musica a cui si aggiunge una serie di innovazioni tecnologiche delle aule, tutte fornite di materiale per registrare e filmare.

La grande voglia di tornare a fare musica vede, soprattutto, la ripresa delle classi di Musica D’insieme, attività cardine della nostra scuola, che si terranno presso il circolo “Villa” di Villafranca, (una nuova location molto grande e spaziosa) se l’emergenza sanitaria dovesse tornare.

La Propedeutica Musicale, invece, sarà seguita dall’associazione il “Il giardino dei linguaggi”, che offre un corso per bambini dai 12 mesi ai 6 anni accompagnati dai genitori (Metodo Edwin Gordon) e uno dai 5 ai 7 anni per iniziare un approccio strumentale.

Durante l’anno, inoltre, attraverso incontri collettivi, verranno approfondite alcune tematiche importanti per chi aspira a fare musica oggi, come: Set Up per gli Strumenti, Igiene Vocale, Home Recording, Arrangiamento e Produzione, Live Performance e Marketing.

Sul sito ufficiale della scuola www.onemusicacademy.it sono disponibili tutte le informazioni e le novità per l’anno 2021/22.

La scuola, che è anche studio di registrazione e sala prove per band, offre due lezioni conoscitive gratuite, per poter incontrare l’insegnante e pianificare con lui il percorso basato sulle diverse necessità individuali.

La segreteria, oltre a mercoledì 15 settembre, sarà aperta per informazioni tutti i mercoledì del mese, dalle 15 alle 20, qui il form di contatto. Potete comunque sempre scrivere a info@onemusicacademy.it per ogni informazione.