Apre a Lugagnano un punto vaccinale: Da lunedì 26 vaccini in farmacia in centro paese

Prende il via un punto vaccinale Covid-19 a Lugagnano. Sarà situato presso la farmacia “Lugagnano” del Dott. Salvatore Riga, a pochi passi dal semaforo di centro paese.

“Potremo somministrare vaccini Moderna – ci racconta il Dott. Riga – che saranno riservati ai cittadini di fascia di età che va dai 18 anni in su, esenti da patologie”.

Ma come avverrà l’accesso al punto vaccinale? “La nostra farmacia sarà il punto vaccinale e l’accesso alla stessa avverrà su prenotazione – ci spiega la Dottoressa Eleonora Riga – secondo un calendario che verrà concordato dall’utente con la farmacia. Le farmacie avranno a disposizione, al momento, massimo 30 dosi di vaccino ogni due settimane. In base a questa disponibilità, variabile nella fase iniziale sulla base di quanto ci viene reso disponibile dalle autorità sanitarie, andremo a definire il calendario delle vaccinazioni. Il calendario terrà conto sia del numero di richieste ricevute sia del fatto che l’approvvigionamento, una volta fatta la richiesta all’autorità sanitaria sulla base delle richieste pervenute, necessità di circa una settimana per la disponibilità fisica del vaccino stesso”.

Il cittadino come si può prenotare? “È necessaria la compilazione di un questionario anamnestico per stabilire lo stato di salute e l’eventuale presenza di patologie pregresse – precisa Eleonora – così come previsto dai protocolli sanitari di vaccinazione contro il COVID-19. Per fare questo è essenziale che la persona interessata si rechi presso la farmacia per stilare, assieme al medico, tale questionario. Una volta compilato il questionario la fase preventiva alla vaccinazione è fatta per cui stabiliamo, in accordo con l’utente, la data e l’orario in cui avverrà la vaccinazione”.

Per qualsiasi informazione o precisazione in merito è possibile contattare la farmacia al numero 045514029 chiedendo della Dottoressa Eleonora o del Dott. Matteo Pezzi, farmacisti addetti alla vaccinazione.

È già possibile contattare la farmacia per la procedura di accreditamento alla vaccinazione.

Nel panorama delle sedi vaccinali sparse su territorio ecco quindi aggiungersi il nuovo sito di Lugagnano. Sarà disponibile per chiunque sia interessato, siano essi cittadini del Comune di Sona o di altri Comuni. L’accesso, fatto salve le prassi e i prerequisiti sopra definiti, è per tutti. Quella di Lugagnano è una tra le cinquanta farmacie accreditate alle vaccinazioni COVID-19 della provincia di Verona.

La farmacia “Lugagnano” sarà attiva per la vaccinazione a partire da lunedì 26 luglio.