Ants, si è chiuso con una serata di festa e condivisione il “centro estivo speciale”

Una bella serata di condivisione, quella organizzata da Ants Aps venerdì 12 agosto, presso Villa Colombare, per la conclusione del suo Centro Estivo Speciale. Un prezioso momento di restituzione dell’esperienza alle famiglie, da parte di psicologi ed educatori, e poi una cena tutti insieme.

All’incontro ha preso parte – alla sua prima uscita ufficiale – Luisa Ceni, assessore alle politiche sociali e abilitative del Comune di Verona, che ha co-progettato il Centro Estivo e messo a disposizione gli splendidi spazi di Villa Colombare, oltre che fornire il servizio mensa e offrire un contributo al progetto.

Una collaborazione, quella con il Comune di Verona, sempre più proficua negli ultimi anni grazie soprattutto a una mamma di Ants, Laura Bocchi – ex Consigliere comunale – che vivendo in prima persona la realtà dell’autismo si è fatta promotrice dei bisogni delle famiglie in Comune e in Regione.

Alla serata, coordinata dalla presidente Federica Costa, ha partecipato anche il dott. Grottola dell’Ussl 9, che ha contribuito in modo significativo col servizio integrazione scolastica mettendo a disposizione molte operatrici socio-sanitarie. A fine serata si è unito il dott. Zoccante del Centro Regionale Autismo, da sempre punto di riferimento e sostegno fondamentale per le famiglie dei ragazzi con autismo. Ants ha ringraziato loro oltre che AGSM per il contributo economico e SOS Sona per il trasporto: presente anche Alfredo Cottini del SOS Sona, sempre al fianco di Ants, che ha messo a disposizione i volontari per il trasporto oltre a procurare i pulmini di Unitalsi.

La serata è proseguita con le presentazione del progetto da parte della Dottoressa Elena Sironi, Psicologa referente, insieme alla collega Sara Sabaini e a Silvia Perina, Coordinatrice del progetto. La parola è passata poi alle referenti dei gruppi delle varie fasce d’età, che hanno presentato le diverse attività proposte.

A seguire Cristina Bosio ha raccontato della novità di quest’anno, le gite fuori porta, per poi presentare le realtà del territorio che hanno collaborato: erano infatti presenti Camilla Siliprandi e Riberta Benassuti della Città degli Asini, Michele Marconi e Francesca Cavadini e Martina Sabbatinelli di Corte Molon, Marta Peretti e Simone Sega con la psicologa Giusi Burgio per “gli Insuperabili”. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti loro, così come alle “Piscine Santini” e a Davide Milani della “Cooperativa Monteverde” per aver dato la possibilità ai ragazzi di sperimentare nuove attività in contesti di comunità.

Infine è stata ricordata la nascita di Fondazione Cuore Blu-Vivere gli Autismi, di cui Ants è socia onoraria e che da settembre sarà in co-progettazione con Ants per tutti i futuri progetti educativi.

Non è mancato un grazie speciale a chi ha pensato, strutturato, organizzato il tutto, a partire quindi dalle dottoresse Sironi e Sabaini, da Silvia Perina, e poi Cristina, Paola, Federica, mamme del Direttivo.

Grazie anche a mamma Isabella, presenza immancabile al Centro Estivo, e ai papà Andrea e Luca che hanno lavorato “dietro le quinte”. Ancora grazie di cuore, infine, da Ants “a tutte le famiglie che hanno dato fiducia al progetto affidandoci i propri figli in questo tempo estivo speciale…”.

La serata si è conclusa con un’ottima risottata preparata dai volontari Ants Carlo, Franco e Nadia e panini offerti da PaneArte Lugagnano.