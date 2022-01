ANTS: Riparte il progetto per fratelli e sorelle e prosegue quello per i genitori

Inizio d’anno intenso per Ants: è partito sabato 22 gennaio, al momento in modalità online data l’attuale situazione pandemica, il nuovo programma di incontri rivolto ai genitori. A dare il via al percorso, che prevede un appuntamento al mese (il sabato dalle 15 alle 17), sono state le psicoterapeute Sara Sabaini ed Elena Sironi, che si sono confrontate con mamme e papà sul “dare un significato alla genitorialità, tra sensi, pensieri, emozioni”,

Si proseguirà a febbraio con Francesca Silvestri che parlerà di psicoterapia e del perché e come sceglierla; il 19 marzo Elisa De Cavaggioni e Valentina Spigardi affronteranno il tema del gioco, mentre ad aprile Silvia Poiesi rivolgerà l’attenzione a “famiglia e coppia: quali spazi?”.

Sempre sulla famiglia, ma con sguardo più ampio, si concentreranno Agnese Cadura e Raika Dinoi, parlando di “Nonni, zii, baby sitter”; il percorso si concluderà sabato 4 giugno con Alice Scasserle e Davide Milani che rifletteranno sui cambiamenti che implica l’adolescenza. Gli incontri sono aperti a tutti i soci, con prenotazione obbligatoria contattando il ‪3493998470.

Riparte per il quinto anno consecutivo il progetto “E IO?!”, dedicato a fratelli e sorelle che crescono a fianco di bambini e ragazzi con autismo o altre disabilità, al via sabato 29 gennaio (per ora in modalità online).

Fiore all’occhiello tra le iniziative di Ants, il percorso prevede un incontro al mese, per un totale di 10 appuntamenti (con orario ‪15-16.30 per i bambini tra i 6 e i 10 anni, ‪17-18.30 per i ragazzi 11-19), oltre alla consueta restituzione finale ai genitori. Guidati dalle esperte psicoterapeute Francesca Silvestri e Irene Antolini, bambini e ragazzi andranno alla scoperta di emozioni e vissuti non sempre facili da esprimere.

Il costo dell’intero percorso è di 50 euro. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, contattare ‪3493998470 o info@ants-onlus.it.