Ants, riparte a fine gennaio il progetto “E IO?!” dedicato a fratelli e sorelle

È pronto a ripartire per il sesto anno consecutivo, sempre con il patrocinio del Comune di Sona, il progetto “E IO?!” dedicato a fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con autismo e altre disabilità. Fiore all’occhiello tra le iniziative di Ants APS per l’Autismo, è un percorso interattivo che offre l’opportunità di esplorare e condividere vissuti, sentimenti ed emozioni per capire insieme cosa significhi “essere fratelli”.

Grande il successo riscontrato dal corso lo scorso anno, come abbiamo raccontato in un pezzo che ha dato la parola direttamente ai protagonisti.

Guidato dalle psicoterapeute Irene Antolini e Francesca Silvestri, prevede una cadenza mensile: gli incontri si tengono sempre il sabato pomeriggio, con partenza il 28 gennaio, alle 15 per il gruppo 6-11 anni e alle 16.45 per i più grandi dagli 11 ai 19 anni. Al termine del percorso è previsto un incontro di restituzione ai genitori.

Ants ringrazia di cuore la Cooperativa L’Infanzia di via Barbarani 2 a Lugagnano, che anche quest’anno mette a disposizione i suoi spazi.

Per maggiori info e per iscriversi al percorso, del costo complessivo di 50 euro, contattare Ants al 3493998470 o info@ants-aps.it.