Ants onlus per l’autismo, riparte il progetto “E io?!”: Fratelli e sorelle insieme per riflettere e condividere

Dopo la pausa estiva, è ai blocchi di partenza il progetto di Ants “E io?!”, dedicato a fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con autismo e altre disabilità.

Da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’associazione, il progetto prevede un percorso per condividere emozioni e sentimenti a cui, a volte, è difficile dar voce: si tratta di momenti preziosi, che si concretizzano in occasioni di incontro, confronto e dialogo, sotto la guida delle psicoterapeute Francesca Silvestri e Irene Antolini.

Pronto a ripartire il 24 settembre, il progetto proseguirà come sempre con cadenza mensile, il sabato pomeriggio. L’incontro di settembre si terrà negli spazi de “L’Albero delle possibilità”, in via Capitello 13 a Lugagnano.

Al momento ci sono ancora posti disponibili: per info e iscrizioni contattare Ants al 3493998470.