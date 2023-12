Ants e il progetto “E io?!”, una mostra speciale chiude la sesta edizione. Le voci dei protagonisti

Si è tenuto sabato 9 dicembre presso Domus Aut, la casa di Fondazione Cuore Blu – Vivere gli Autismi, l’ultimo incontro del 2023 per il progetto E IO?!, dedicato da Ants Aps a fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con autismo e altre disabilità.

Nell’occasione, è stata allestita una bellissima mostra sul tema dell’inclusione, interamente realizzata dagli stessi giovani protagonisti. In attesa di riprendere gli incontri col nuovo anno, che darà il via alla settima edizione del progetto fiore all’occhiello tra le iniziative di Ants, ragazzi, mamme e papà ci hanno regalato un piccolo, prezioso reportage. Ecco le loro voci.

Paola, mamma di Mattia

Mattia partecipa al gruppo fratelli da qualche anno, inizialmente spinto da noi genitori: avevamo bisogno di un aiuto affinché lui capisse e accettasse la particolarità del fratello e avesse un confronto con altri ragazzi che vivono la stessa esperienza. Il fatto che questa introspezione sia guidata da un’esperta è un vantaggio notevole, in quanto spesso noi genitori fatichiamo a trovare le parole ed i modi per poter “toccare” alcuni argomenti. Sicuramente alcuni aspetti del rapporto con il fratello sono migliorati, su altri ci sarà ancora da lavorare… ma questo cammino condiviso, secondo me, è un supporto prezioso a tutte le età. Grazie per ciò che fate!

Claudia e Christian, genitori di Letizia

Siamo fieri di aver aderito al progetto “E IO?!” con Letizia. La tendenza è quella, ovviamente, di concentrarci al massimo sul benessere dei nostri meravigliosi ragazzi, sottovalutando il fatto che sentirsi “fratelli speciali” non è così facile. L’aspetto che ci piace maggiormente di questo gruppo è il fatto che i bambini e i ragazzi hanno l’opportunità di rendersi conto di non essere “gli unici”, ma di potersi confrontare con coetanei che vivono le stesse ansie, paure, esperienze, disagi. È un appuntamento a cui Letizia tiene molto: un momento tutto suo, speciale, che le ha permesso di maturare e migliorare la qualità del suo rapporto con Umberto.

Elisa e Letizia, 14 anni

Abbiamo rispettivamente una sorella e un fratello con disabilità… da piccole non vedevamo l’ora di avere un fratello o una sorella con cui giocare, ma col passare degli anni ci siamo rese conto che i nostri non erano “come tutti gli altri”: all’inizio per noi non faceva differenza, ma col tempo questa cosa è diventata quasi un peso, avevamo paura che la gente potesse giudicare sia noi che loro. Frequentando questi gruppi, invece, abbiamo capito che si tratta di un punto di forza e non di debolezza! Ancora oggi a volte proviamo un po’ di disagio, ma ora sappiamo di non essere le uniche e che ci sono molte persone che non giudicano guardando solo l’apparenza.

Alessandra ed Ermione

Ci piace venire qui perché facciamo cose creative e attività molto utili, stiamo insieme e facciamo nuove amicizie!

Lorenzo

Mi sono trovato bene grazie alla possibilità di condividere con gli altri “com’è” avere fratelli o sorelle con disabilità: mi ha aiutato molto poter condividere le mie emozioni e i miei pensieri. Ringrazio tutte le persone che ci hanno accompagnato in questa esperienza!

Zeno

Partecipo a questo progetto già da un po’ di anni e all’inizio mi chiedevo che utilità potesse avere, in fondo, venire una volta al mese a giocare due ore con ragazzi di cui spesso sapevo poco… Sapevo però che tutti avevamo una cosa che ci legava, un’esperienza in comune che aveva segnato le nostre vite in maniera profonda. Ogni volta, tornando a casa, nella mia mente si innesca una riflessione sul rapporto con mia sorella e su come abbia influenzato la mia vita. È proprio questo che mi convince che far parte di questo gruppo sia molto utile per quell’aspetto della mia esistenza che, se da un lato qualcosa mi ha “tolto”, dall’altro mi ha soprattutto donato tanto! Avere in famiglia una persona con disabilità mi ha aiutato a sviluppare una sensibilità particolare verso certi aspetti della vita e nel rapportarmi con gli altri.

Mattia e Cezar

Partecipiamo volentieri al gruppo fratelli perché abbiamo incontrato nuovi amici e ci siamo divertiti!

Francesco

Quest’estate ho intrapreso un percorso di inclusione molto ampio, a partire da giugno, quando ho portato come tema della mia tesina di terza media la disabilità e tutto ciò che la riguarda. In quel periodo ho iniziato a fare l’animatore al Grest parrocchiale e conosciuto e seguito tanti nuovi bambini. In agosto ho preso parte al SAF, un campo scuola in cui si riuniscono i ragazzi di sei parrocchie del Baldo Garda: qui ho fatto amicizia con tanti coetanei e le attività svolte mi hanno fatto riflettere molto su me stesso e sulla mia situazione. A settembre ho iniziato la nuova scuola: all’inizio ero un po’ disorientato e in ansia perché temevo di non conoscere nessuno, ma ho trovato in classe due amici e un ragazzo conosciuto al SAF e questa cosa mi ha aiutato molto. In classe sono vicino ad un compagno in sedia a rotelle con cui parlo e che aiuto quando non c’è il prof. di sostegno: ho scoperto che abbiamo molte cose in comune, ad esempio ci piace giocare ai videogiochi, guardare le serie TV e fare sport.

Ad arricchire il report, la testimonianza di Irene Antolini, psicoterapeuta che ha guidato il progetto insieme a Francesca Silvestri, con un bilancio dell’esperienza a partire dalla mostra conclusiva: “La mostra è stata interamente progettata da entrambi i gruppi di ragazzi (piccoli e grandi) in tutte le sue parti, dal suono alla struttura, dal volantino alle luci; un vero e proprio coronamento di questi 6 anni di lavoro, perché finalmente c’è stato un ‘ponte’ tra il nostro lavoro e le famiglie. La mostra era suddivisa in testimonianze, materiale realizzato con i ragazzi e, alla fine, una proiezione di foto di questi 6 anni e anche di una rielaborazione teatrale del libro ‘L’orso che non c’era’, fatta nel 2020 purtroppo a distanza a causa della pandemia. La mostra era aperta a tutti, anche ai volontari e amici di Ants, che hanno apprezzato davvero molto!”.

“È stato bello vedere bambini e ragazzi cercarsi tra loro – prosegue Irene -: i piccoli che volevano restare insieme ancora, alla fine, mentre gli adolescenti ridevano, scherzavano insieme e si scambiavano i numeri: tutto questo per dire che la parola con cui sintetizzerei il bilancio di questo progetto è “legame”, termine che infatti compare all’interno della mostra, incentrata sull’inclusione. È stato emozionante per me vedere i ragazzi protagonisti, fieri di veder realizzata un’idea progettata da loro negli ultimi 3-4 mesi; è bello anche vedere i loro genitori sempre più consapevoli della preziosa opportunità per i loro figli di condividere con coetanei un pezzo della loro vita, cioè un fratello o sorella con disabilità”.

Concludono al meglio le parole di Federica Costa, Presidente Ants: “Il progetto E IO?! è davvero molto sentito dalle famiglie e come Ants ci impegneremo a proseguire questo percorso anche per il 2024, con il valore aggiunto della splendida sede di Fondazione Cuore Blu che ospiterà d’ora in poi tutti gli incontri. Ants e Fondazione, unite dagli stessi obiettivi, si impegnano ogni giorno a dare sempre più risposte e supporto a 360° alle famiglie, ricordando quindi anche fratelli e sorelle, che sono figure fondamentali nel percorso educativo dei nostri bambini e ragazzi autistici”.